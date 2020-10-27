我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

超微同意以350億美元買賽靈思 今年全球第二大併購案

牽制中國！美日銳劍軍演 菅義偉上任以來首場

編譯李京倫／綜合報導
駐日美軍指揮官施奈德（右）26日在加賀號上，與日本統合幕僚長山崎幸二（左）碰拳致意，遠方是雷根號航空母艦。（路透）
駐日美軍指揮官施奈德（右）26日在加賀號上，與日本統合幕僚長山崎幸二（左）碰拳致意，遠方是雷根號航空母艦。（路透）

集結數十艘戰艦、數百架軍機和4萬6千名官兵的美日聯合「銳劍」（Keen Sword）演習，26日起在日本本土、沖繩和周邊海域展開，將進行11天。美軍共出動9000人，由雷根號航空母艦打擊群領軍，日本準航母加賀號也加入。這是日本首相菅義偉9月上任以來第一場大型軍演。

駐日美軍指揮官施奈德26日在日本海上自衛隊護衛艦加賀號上，與日本防衛省武官最高領導、統合幕僚長山崎幸二舉行記者會。施奈德說，兩國整合性的部隊運作能力，可運送部隊到釣魚台列嶼（日本稱「尖閣諸島」）防衛。日媒指出，這番發言意在牽制中國

美軍太平洋艦隊新聞稿指出，美國陸軍、海軍、空軍、陸戰隊共出動9000名官兵參與演習，雷根號航母打擊群領軍，搭配上百架飛機，與日本海上自衛隊、加拿大皇家海軍的軍艦共同演習。

日本最大戰艦加賀號剛結束在印度洋與南海的巡航，隨即加入銳劍軍演。路透報導，加賀號最快明年改裝完成之後，能搭載F—35戰鬥機。

菅義偉曾矢言繼續增強日本軍力，以抗衡在東海與日本有領土紛爭的中國。

美軍網站的照片顯示，十多艘軍艦在海上編隊演練，空中十多架戰鬥機伴隨飛行，軍容壯盛。新聞稿指出，這次演習將按照全方位計畫，演練關鍵作戰能力，以保衛日本，應付印太區域任何突發狀況和危機。

施奈德說：「藉由更新、更好的整合演練，這樣的演習清楚展示了美日同盟不斷增強的力量。儘管新冠肺炎疫情對全球產生巨大影響，但美日同盟沒有退卻，持續做好戰鬥準備以贏得勝利。」

銳劍是兩年一度的軍演，已舉行30多年。

編輯推薦

日本 中國 菅義偉

上一則

做給中國看！美同意分享敏感衛星資料 加強印度戰力

延伸閱讀

日本「鬼滅之刃」電影版票房創新高 改寫「神隱少女」紀錄

日本「鬼滅之刃」電影版票房創新高 改寫「神隱少女」紀錄
日動畫電影 10天吸金1億美元

日動畫電影 10天吸金1億美元
日本富士頂級4D按摩椅FJ-8500震撼上市 產品半價售賣勁減$1000 轟動市場

日本富士頂級4D按摩椅FJ-8500震撼上市 產品半價售賣勁減$1000 轟動市場

駐日美軍司令：美日共派部隊防衛釣魚台 也是可能的

駐日美軍司令：美日共派部隊防衛釣魚台 也是可能的

熱門新聞

1張圖看疫情：全球確診4351萬例 全美逾870萬例

2020-10-27 04:00
民主黨總統候選人白登(Joseph Biden)22日以「為我們家庭更繁榮的未來」為題投書世界日報，肯定亞裔美國人的地位和努力。(美聯社)

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

2020-10-22 08:23
川普。（美聯社）

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

2020-10-21 12:20
川普與白登今晚進行最後一場辯論。（路透）

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

2020-10-22 22:46
在美國總統川普紛亂的首任任期內，他經常對中國表達不滿和震怒。但弔詭的是，北京可能樂見川普連任，因預期美國在川普繼續領導下，影響力將減弱，提供中國崛起的機會。美聯社

川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？

2020-10-20 16:57
總統候選人終場辯論22日於田納西州納許維爾貝爾蒙特大學登場。(美聯社)

完整版辯論／川白幾乎沒搶話 CNN：兩人都進步

2020-10-22 23:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離

影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離
民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村
為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因

為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因
新聞內幕/ 華爾街日報為何沒搶先報導杭特白登電郵門？

新聞內幕/ 華爾街日報為何沒搶先報導杭特白登電郵門？
「上海灘」再現？周潤發、趙雅芝相隔40年再同框

「上海灘」再現？周潤發、趙雅芝相隔40年再同框