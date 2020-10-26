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52票：48票 參院投票通過 巴瑞特出任大法官

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52票：48票 參院投票通過 巴瑞特出任大法官

記者張文馨／華盛頓報導
巴瑞特正式成為美國最高法院大法官。(路透)
巴瑞特正式成為美國最高法院大法官。(路透)

美國聯邦參院26日晚間完成投票，以52票同意、48票反對，通過對大法官提名巴瑞特（Amy Coney Barrett）的提名案。引發外界疑慮的是，共和黨趕在大選前通過巴瑞特出任大法官，為可能引發的選舉爭訟預作準備。

自由派的最高法院大法官金斯柏（Ruth Bader Ginsburg）上月18日逝世，美國總統川普上月26日提名巴瑞特，參院隨即安排在本月12日到15日舉行任命聽證會，26日順利完成投票，這項任命案只花了1個月就通過；這也是川普任內提名的第三位大法官，將徹底改變最高法院生態，讓保守派占上風。

共和黨在參院有53席議員，占院會多數；此次投票僅緬因州參議員柯林斯（Susan Collins）反對選前決定大法官人選，投下不贊成票，加上民主黨47票，共48票反對，居參議院少數。

美聯社報導，參院對此人事案壁壘分明，這也是最近幾次大法官人事投票中，唯一一次被提名人沒有拿到任何一張來自少數黨的贊成票。

巴瑞特被認為是保守派，日前在參院司法委員會舉行的聽證會上，被問到所有爭議題目均不明確表態，稱自己信奉原義主義（originalism），回歸法律本身解釋，不會施加個人政策觀點。

巴瑞特也說，她不會成為總統的禁臠，去影響選舉或其他重要議題。

在投票結束後，美聯社報導，預料川普可能會在白宮，選擇一個熱門時段舉行巴瑞特的宣誓典禮，大肆慶祝及宣傳，將由大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）見證立誓程序。

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