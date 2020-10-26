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新聞內幕/ 華爾街日報為何沒搶先報導杭特白登電郵門？

記者顏伶如／綜合報導
紐約時報分析，華爾街日報對於杭特白登「電郵門」的新聞處理方式，反映媒體「守門人」角色。路透
紐約時報分析，華爾街日報對於杭特白登「電郵門」的新聞處理方式，反映媒體「守門人」角色。路透

早在紐約郵報(New York Post)報導據稱為杭特‧白登(Hunter Biden)外洩電郵資料之前，華爾街日報記者便接到川普親信提供的相同資料，但因查覺狀況不對，並未刊登。紐約時報分析，華爾街日報對於「電郵門」的新聞處理方式，十足反映消失已久的媒體「守門人」(gatekeepers)角色，再現江湖。

紐約時報報導，兩名知情人士透露，今年10月初，就在白宮幕僚對於川普總統選情憂心忡忡之際，與川普長子關係良好的紐約公關專家薛瓦特茲(Arthur Schwartz)，邀請白宮律師赫爾斯曼(Eric Herschmann)、前任白宮顧問帕薩提諾(Stefan Passantino)，聚集在他位於維吉尼亞州麥克林(McLean)家中開會。

這場會議所邀請的第四名與會者，便是華爾街日報主跑白宮的記者班德爾(Michael Bender)。班德爾接獲三人提供爆料訊息，包括聲稱為杭特‧白登的電郵備份。自稱為杭特‧白登前任生意合夥人的鮑布林斯基(Tony Bobulinski)，則透過電話連線對班德爾說，願意具名接受華爾街日報採訪，踢爆前任副總統白登不但知道兒子的非法勾當，還從中謀利。

消息人士指出，赫爾斯曼等人在當天會議結束滿懷希望，期待屬於主流媒體、信譽良好的華爾街日報刊登杭特‧白登電郵外洩資料，能夠重挫白登選情，川普總統也接獲這個三人小組的開會結果。

就連川普自己，對華爾街日報的「驚天報導」同樣拭目以待。前任白宮資深顧問巴農(Steve Bannon)透露，川普與幕僚原以為，華爾街日報的「電郵門」報導將於10月19日見報，時間點剛好在最後一場總統候選人辯論會之前，有幾天時間讓新聞效應發酵，川普當天還曾在電話會議裡對助理群說，華爾街日報「會有大消息」見報。

然而，在華爾街日報那頭的處理狀況，卻非川普陣營所預想。班德爾與華爾街日報華府分社主任貝克特(Paul Beckett)一同把三人小組提供的消息，轉給主跑中國事務的記者艾雷迪(James Areddy)以及負責杭特‧白登新聞已有頗長時間的國會記者杜仁(Andrew Duehren)，艾雷迪還採訪了鮑布林斯基。

就在華爾街日報記者仍在多方查證的同時，川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)把差不多一模一樣的消息透過給八卦媒體紐約郵報，讓華爾街日報編輯部警覺之際也面臨掙扎：接獲資料以及鮑布林斯基所言，能否證實白登參與兒子的遊說？還是只能證明杭特‧白登打著父親名號在外遊走？後者雖然已經不是新聞，但消息浮現時刻卻是敏感的大選最後階段。

一名華爾街日報記者透露，編輯部主管對於川普拿華爾街日報說嘴感到不滿，因為川普的說詞會引人誤會，以為華爾街日報靠川普陣營餵消息，甘願淪為打手。

華爾街日報遲遲沒有報導出現，鮑布林斯基21日晚間自行對媒體發表一篇六百多字聲明，22日還現身辯論會現場，對媒體指控白登父子的生意交易。辯論會結束後，華爾街日報終於有了一篇簡短的報導，內容以鮑布林斯基指控無法獲得證實為主軸，並寫道「華爾街日報查閱商業紀錄後，發現並沒有關於白登參與其中的證據」。

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