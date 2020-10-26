2020美國總統大選 本土假訊息超越俄羅斯干預

今年大選，民眾提前投票熱情高漲。圖為賓州兩位選民手拉手提前前往投票站投票。(Getty Images)

俄羅斯涉及干預2016年美國 總統大選，協助川普贏得選舉，令社群媒體 公司束手無策，尤其讓臉書的名譽留下污點。今年的美國總統大選則有本土假訊息超越俄國 干預之勢。

美國聯邦調查局（FBI）和其他美國國安官員上次對俄國干預選舉一事知情，但選擇保持沉默，時隔4年後，他們公開警告民眾俄國和伊朗正採取措施干預2020年美國大選。

特別檢察官穆勒（Robert Mueller）的報告詳細說明，2016年克里姆林宮傾向支持川普，對民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓（Hillary Clinton）則感到厭惡。但俄國和其他國家的這種行動只是散布不實資訊問題的一部分。

美國人現在自己扮演起主要角色，大批不實或誤導性評論、迷因、照片和影片快速地在網路散布。有跡象顯示這種情況已經失控。

紐約大學政治學教授和資料科學和社群媒體專家塔克（Joshua Tucker）告訴法新社：「俄國在2016年展示一套工具，可以在網路上冒用假身分，彼此相互配合形成了政治工具。」

「外國干預有固定戲碼，但真正有動力可以影響選舉結果的人，反而是住在當地的美國人。」

臉書研究造假行為的最新報告證實這波趨勢。

光是在10月第一週，臉書就刪除源自美國的200個帳號、55個專頁和77個Instagram帳號。

操弄輿論者仿效2016年俄國的技倆，使用圖庫中的照片作為個人大頭照，假冒成分布美國各地的右派人士。部分被刪除的帳號時間較長，在2018年美國國會期中選舉期間曾假扮成左派人士。