川普新罕州造勢：重回「美國製造」和美國人自豪的舊時光

川普25日在新罕布夏州倫敦德里(Londonderry)的曼徹斯特-波士頓地區機場(Manchester-Boston Regional Airport)的機坪發表造勢演講。(美聯社)

川普 25日在新罕布夏州倫敦德里(Londonderry)的曼徹斯特-波士頓地區機場(Manchester-Boston Regional Airport)的機坪發表造勢演講，指這次大選就是在「川普超級復甦」(Trump super recovery)和「白登 衰退」(Biden Depression)之間的選擇。

川普25日重回8月底舉辦造勢大會的曼徹斯特-波士頓地區機場，舉行「讓美國 再次偉大」的演講，稱自己不光是和白登競選，也是在反擊左派媒體、矽谷，以及想要操縱和控制美國人的勢力，承諾自己將繼續為美國勞工而戰，降低藥價、支持警察、保衛邊境，重回「美國製造」和美國人引以為豪的舊時光。

川普也分享昨日在佛州提前投票的細節和場景，「你們就說我老套吧(old fashion)，但我喜歡到現場投票」，指郵寄投票比不上到現場投票，暗示民主黨所作所為是在降低投票的真實性。

川普說，華盛頓沼澤有著深不見底的惡意，順便攻擊媒體也很惡意，從不報導事實；他舉例媒體從不移動拍攝造勢現場的鏡頭，只拍他和他身後的幾個人，從不展示現場人山人海；之後他喊話現場鏡頭，要求轉換拍全景，展現人頭攢動的場景，而不是讓人被假新聞矇蔽眼睛。

現場播放白登以往有關稅務和社安金的表態，指白登要廢除川普的減稅政策、大舉增稅並削減社安金；川普也拿白登兒子杭特的「硬碟門」醜聞大做文章，指白登無法和中國達成協議，因為要從中國賺錢，「白登贏了，中國就贏了，而新罕州贏了，美國才贏了。」

他也簡短分享接受新冠治療期間的心路歷程，自詡「超人」，即便感染也不想取消行程，而不像白登哪都不去；相較川普之前的造勢集會，此次戴口罩者增多，支持者時不時以「We love you」、「USA」、「Super Trump」等歡呼聲回應；他演講期間，其YouTube頻道的直播畫面還同步放出「讓美國再次偉大」的紅色鴨舌帽廣告，配上購買網站提醒觀看者購買。

距離大選僅剩兩個周末之際，川普藉著周末兩天旋風式到訪五個關鍵州造勢，他周六前往北卡、俄亥俄和威斯康辛，周日則在新罕州和緬因州，這兩州均是兩黨在總統選戰的必爭之地，今年尤甚。

新罕州政治立場偏溫和，兩黨競爭激烈，即便川普四年前在新罕州的初選大勝，但普選時輸給喜萊莉柯林頓；新罕州有四張選舉人票，川普正努力將該州在今年大選「翻紅」，不過目前有多個民調顯示，白登在新罕州領先川普10至15個百分點。