大選投票踴躍 郵寄投票人數預估是2016年的兩倍

全美許多州為本屆大選擴大郵寄選票規模，郵寄投票人數預料將是2016年大選的兩倍。美聯社

總統大選步入倒數第九天，數據顯示，全美逾20州提前投票 的選民人數，已超越2016年大選的紀錄，預估郵寄投票人數將是上次大選的兩倍，並改寫歷史紀錄，凸顯新冠肺炎疫情的影響。

至少23州提前投票的選民人數，已超過2016年的紀錄，涵蓋賓州、威州、明尼蘇達州、密西根州等關鍵搖擺州，且德州、北卡羅來納州 和喬治亞州都有望在幾天內超越2016年的水準。

在2016年大選時，3,300多萬人採郵寄方式投票，占投票總數的比率逼近四分之一。史丹佛大學法學教授佩西利（Nathaniel Persily）預測，今年這個數字可能增至6,500萬到7,000萬人，包括郵寄投票者，以及將選票投到集票箱等指定處的選民。

部分州的選務機關主管已提出「選舉周」的說法，而非「選舉日」，呼籲選民保持耐心，並預料今年大選的計票時間可能會比較長，特別是在選情陷入膠著的情況下。

華爾街 日報指出，今年大選的總投票率預料將創歷史新高。提前投票站外大排長龍，且郵寄選票激增，顯示民眾投票空前踴躍。47個州和哥倫比亞特區截至23日，已有逾5,300萬名選民完成投票。