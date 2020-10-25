民調：大選結果若不如己意 多數美國人願接受

大選即將進入倒數一週，民調發現，絕大多數美國人似乎已準備好接受選舉結果，就算自己青睞的候選人敗選也一樣。路透

總統大選即將進入倒數一週，路透社/易普索（Reuters/Ipsos）民調發現，絕大多數美國 人似乎已準備好接受選舉結果，就算自己青睞的候選人敗選也一樣。

這項13日至20日進行的民調顯示，就算自己可能不挺民主黨總統候選人白登 （Joe Biden）當總統，79%的美國人仍會接受白登勝選，包括59%希望川普 連任的人。

回答自己不會接受白登勝選的川普支持者中，16%表示會採取某些行動來挑戰選舉結果，例如公開抗議或訴諸暴力。

民調也發現，若是川普成功連任，73%的美國人表示願意接受，包括57%的白登支持者。回答自己不接受川普勝選的人當中，22%說會採取行動挑戰結果。

今年美國選舉官員面臨一系列挑戰，令人憂心民眾是否會信任選舉結果。高層國安官員上週警告，俄羅斯和伊朗已駭入美國投票系統，而且正在尋找方法破壞選舉。

川普也屢屢質疑美國大選的誠信度，宣稱選舉過程受人「操縱」不利於他。川普還多次斷言今年郵寄選票暴增會提升舞弊的可能性，但他未提出任何證據。

川普拒絕承諾如果計票結果為自己敗選仍願意和平轉移權力。但至少到目前為止，絕大多數美國人似乎已準備好接受結果。

哥倫比亞大學（Columbia University）政治學家葛林（Donald Green）表示，這份民調舒緩他對選後暴力的疑慮。但葛林警告，如果選舉結果很接近，或是有候選人能提出可信的舞弊指控，就可能激發更多人不滿並抗議大選結果。

葛林說：「這就是為何許多反對川普的人屏息關注，希望會是不容爭辯、一面倒的結果。」

根據路透社/易普索最新民調，白登目前全國支持率領先川普8個百分點。在可能投票的選民當中，51%回答支持白登，43%支持川普。

白登也在威斯康辛州、密西根州領先，但在其他關鍵搖擺州如賓夕法尼亞州、佛羅里達州、亞利桑那州與北卡羅來納州，兩人差距似乎十分接近。

這次路透社/易普索網路民調以英文在全美進行，一共收到2649名美國成人的回覆，其中1039人回答已提前投票或是計劃投給川普，1153人說自己打算或已投給白登。民調的信賴區間為4個百分點。