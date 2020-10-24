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金主爆料 川普：共和黨要續掌參院「非常困難」

記者胡玉立／綜合報導
川普總統(前)據傳私下告訴捐款人，共和黨今年大選後要繼續掌控參院「非常艱難」，參院多數黨領袖麥康諾(左)也擔心是「五五波」。圖為麥康諾今年3月27日在白宮的一項活動上發言；右後為眾院少數黨領袖麥卡錫。(Getty Images)
川普總統(前)據傳私下告訴捐款人，共和黨今年大選後要繼續掌控參院「非常艱難」，參院多數黨領袖麥康諾(左)也擔心是「五五波」。圖為麥康諾今年3月27日在白宮的一項活動上發言；右後為眾院少數黨領袖麥卡錫。(Getty Images)

川普總統在最後一場總統辯論會前舉行的閉門籌款活動中，私下告訴捐款人，這場大選共和黨想持續掌控參院將「非常艱難」，因為他就是無法支持黨內某些參議員候選人；如果支持那些人，他會「失掉自己的靈魂」。

川普22日在田納西州納許維爾萬豪酒店舉行的籌款會上說：「我認為參院其實很難，參院非常難。有些參議員我真的支持不下去。我就是沒辦法。如果支持的話，會失掉靈魂。我不能幫助其中一些人。我不想幫助其中一些人。」

參加這場閉門活動人士私下透露了川普的說法；這場籌款活動的入場價高達25萬元。

川普還表示，他認為共和黨人「將奪回眾院」；但這種說法顯然與共和黨高層及策士的看法有別。許多了解參院選舉的策士還認為，由於川普脫稿且分歧的言論，加上他在關鍵州民調偏低，共和黨保住參院的機會受損。

參院共和黨人多日前即已明白，共和黨失去上參院掌控權的可能性大增，就連參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)最近受訪時也說，可能性是「五五波」。部分策士則說，川普處理疫情失敗、首次辯論表現也是場「災難」，加上白宮多人感染新冠病毒，讓戰場優勢持續倒向民主黨人；川普未必對大家有幫助。

但共和黨參院全國委員會(National Republican Senatorial Committee)發言人傑西·亨特24日否認川普不支持某些共和黨參議員的說法。亨特指出，「共和黨領導的參院在過去四年，與川普建立良好夥伴關係，參院將在未來幾天確認川普第三位大法官提名人，即是明證。」

共和黨目前以53比47席位掌控參院。若白登勝選，民主黨要掌控參院，需要多拿下三席。

因擔心民主黨可能一舉拿下參眾兩院和白宮，共和黨金主正試圖集力挽救參院。多年來持續捐助多位共和黨候選人的金主埃伯哈特(Dan Eberhart)說：「捐款者越來越擔心我們可能會失掉參院。」

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