川普周末跑三州 威州天空出現「超級傳播者來了」橫幅

「Rural America 2020」24日在川普抵達威斯康辛州之前，駕機在密爾瓦基天空拉起橫幅，「警告：超級傳播者川普要來威州。戴上口罩」。（Rural America 2020官方推特）

川普 總統24日赴佛州投票後，先後到三個搖擺州造勢拉票，表示自己從新冠肺炎中痊癒，是帶領美國 戰勝疫情 的最好人選；不過多地集會人數超標，引發醫療專家擔憂，川普在過去兩月舉行過造勢活動的部分地區，近兩周新冠確診病例增長明顯，最高增長67%。

距離大選僅剩十天，川普24日早赴佛州給自己投票，並呼籲選民積極投票支持共和黨，隨後赴北卡、俄亥俄州、威斯康辛州連辦三場造勢，在演說中批評白登家庭腐敗，緊咬白登在辯論會上「要逐步淘汰石油」的說詞會傷害美國，稱自己不會像白登一樣奪走美國人民的工作，而會帶美國戰勝疫情，讓經濟重回高點。

川普表示，自己從新冠肺炎中痊癒的經驗反映他是帶領美國戰勝疫情的最好人選，「國家和經濟必須開放，人們已經厭倦了每天談論疫情」，公校需開放；不過全美23日新增8.3萬確診病例，創疫情以來的新高，民主黨總統候選人白登(Joe Biden)也曾表示，基於川普對疫情的態度和表現他就完全不適合連任。

根據「今日美國報」(USA Today)報導，川普舉行造勢後部分地區在近兩周的新冠病例增速明顯，包括明尼蘇達州、賓州、威斯康辛州的五個郡縣，其中最嚴重的是威斯康辛州的Marathon郡，該郡近兩周增加67%病例，明尼蘇達州的Beltrami郡病例也增加35%，增速是原來的兩倍多。

由全美郊區領袖組成的非營利組織「Rural America 2020」24日在川普抵達威斯康辛州之前，就駕機在密爾瓦基(Milwaukee)天空拉起橫幅，上面寫「警告：超級傳播者川普要來威州。戴上口罩」(WARNING: SUPERSPREADER TRUMP IN WI. MASK UP)，提醒要到Waukesha郡參加造勢的民眾做好防疫，並在該郡機場旁支起「川普新冠超級傳播活動」的廣告面板。

醫療專家表示，不能完全將病例增長歸咎造勢活動，因各地商業活動恢復，公校也逐漸開放，但多地官員表示川普的造勢人數基本都嚴重超標，且很多民眾沒有戴口罩，也不可能保持社交距離，完全與聯邦或各州的防疫指南相悖，還有很多支持者跨州參加造勢，阻礙防疫工作。

川普25日至27日還將赴新罕布夏州、賓州、密西根州造勢。