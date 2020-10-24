大選逼近 川普今連跑3搖擺州 白登聚焦這1決戰州

川普在佛州造勢時，隨音樂擺動身軀。（Getty Image）

距美國總統大選投票剩下十天，兩黨競選陣營進入最後衝刺階段。自認在22日辯論會表現不俗的共和黨籍總統川普 ，為尋求連任，密集舉行大型造勢活動，並猛攻民主黨對手白登 的能源政策。白登仍延續先前路線，狂批川普處理疫情不力。不過兩人都選擇將火力集中在掌握選情關鍵的數個搖擺州，密集宣傳。

川普23日前往大搖擺州佛州 奧卡拉市拜票，他的永久住址登記在佛州西棕櫚灘，川普已於24日在佛州投下神聖一票。接著他馬不停蹄轉往北卡羅萊納和俄亥俄州，25日再到新罕布夏州。

白登民調持續顯著領先川普，在搖擺州微幅領先。

根據約翰霍普金斯大學數據，美國23日新增8萬3757例新冠確診，是疫情開始以來最高單日新增人數，病故人數累計超過22萬人。

白登仍然緊咬川普防疫不力，推文說：「一個晚上改變口風，無法掩蓋他說過的謊，也無法改變超過22萬美國人在他的治理下死於新冠肺炎的事實。我們無法在失敗領導之下再忍四年。」

白登在辯論會中表示，若他當選將減少化石燃料，川普陣營緊咬這一點，白登過去曾反對頁岩油裂解開採。白登陣營則反駁，他說的是停止補助而非停止產業，白登的副手人選賀錦麗23日在亞特蘭大表示：「總統喜歡斷章取義。」

白登24日前往大搖擺州賓州，前總統歐巴馬則在佛州的造勢大會助陣。

這場選戰已白熱化，川普陣營在辯論會後收到近2600萬美元捐款，是選戰以來最高單日線上捐款總額，川普想舉辦大型造勢晚會凝聚人氣。白登陣營則砸下1600萬元播放電視廣告。辯論會告一段落，選戰進入最後關頭，雙方或有可能出奇招作最後一搏。