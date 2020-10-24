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選民更看重「牛肉」川普抗中強硬形象成效難料

選前瘋狂衝刺！川普勤跑造勢 打算1天衝5、6場

中央社／佛州彭薩科拉23日綜合報導
美國總統川普將以瘋狂的速度出席造勢活動。（美聯社）
美國總統川普將以瘋狂的速度出席造勢活動。（美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）23日在佛羅里達州展開最後衝刺拉票，堅稱新型冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情正在消退；民調領先的對手白登則強調，疫情正復燃，而川普在推卸責任。

中央社引述法新社報導，已有約5000萬人提前投票，白登（Joe Biden）在全國民調穩定領先，在多數選情激烈的州也占上風，包括可決定勝負的關鍵州佛州。一般認為，昨天舉行的最後一場電視辯論不太可能改變局勢。

不過川普2016年大爆冷門擊敗民主黨籍對手喜萊莉‧柯林頓（Hillary Clinton），如今將在兵家必爭之地的搖擺州舉辦一連串造勢活動，企圖重演當年勝利。

川普將目標鎖定在佛州頗具政治影響力的年長選民，他在知名退休社區鄉村市（The Villages）告訴大批群眾，白登千篇一律在談COVID-19，是要「嚇唬人」。川普說：「我們很快就會終結疫情、這場可怕的瘟疫。」他強調他的一貫說法，亦即感染數正在快速下降。然而事實正好相反，病例仍在激增，已有超過22萬名美國人喪生。

川普提到白登在辯論時說美國即將進入「黑暗寒冬」，他反駁說：「我們並非進入黑暗寒冬，而是進入最後一個轉彎，並且朝隧道盡頭的光靠近。」

他話鋒一轉，宣稱白登將把為數眾多的非法移民放入國門；川普說，這些非法移民的組成分子都是「罪犯、強暴犯甚至殺人犯」。他表示：「白登對非法移民，比對年長公民還要關心。」

川普今天的造勢活動，在佛州彭薩科拉 （Pensacola）畫下句點，他告訴歡呼的群眾，「從現在倒數11天，我們將在我的家鄉佛州旗開得勝」。

身為紐約客的川普，於總統任內遷居到佛州，他明天將在佛州西棕櫚灘（West Palm Beach）提早投票。

接下來這個周末，74歲的川普將以瘋狂的速度出席造勢活動，先是明天在北卡羅來納州與俄亥俄州，接著25日前往新罕布什爾州，下周在各地還有一連串集會。川普說，在11月3日大選前，他「一天要辦個5、6場」。

今年的新型冠狀病毒疫情打亂競選節奏，77歲的白登在這段時間相對低調，不過隨著選戰進入倒數階段，他也開始做最後衝刺。

他在家鄉德拉瓦州的造勢大會上，提及經濟從疫情中復甦的進度，痛批川普防疫不力，同時跟進川普，矢言提供安全疫苗給所有需要的人。

白登說：「我們看到他拒絕為危機負責，這場危機本該要有真正的總統領導能力來處理。」

他還表示：「危機發生迄今已經超過8個月，總統到現在還沒有計畫。他已經放棄了，放棄你、放棄你們的家人、還有美國。」

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