選民更看重「牛肉」川普抗中強硬形象成效難料

疫情重創景氣，促使美選民更看重「牛肉」，川普的抗中策略未必能撼動選情。（美聯社）

「白登若勝選，中國 就贏了。」美國 總統川普 在選戰倒數階段猛打抗中牌，競選陣營拋出白登兒子涉及烏克蘭、中國醜聞，川普強調能捍衛美國利益。但疫情重創景氣，促使選民更看重「牛肉」，抗中策略未必能撼動選情。

時間倒轉4年，川普首度角逐白宮大位時也對北京不留情面，痛批中國操縱匯率、以不公平貿易奪走美國大量就業機會。川普訴諸民族主義的話語結合全球化下的反動力量，為他拿下美國中西部多個搖擺州，入主白宮打下基礎。

為兌現競選承諾，川普2017年1月上任後把關稅當武器，在貿易領域對中國甚至美國的長期盟邦施壓，試圖實現製造業回流美國、帶動藍領工作增加的目標。

1979年至2009年，美國製造業流失800萬就業人口，腰斬逾半。全球金融海嘯過後，美國經濟緩慢復甦，製造業就業從2010年起回升，但在人力成本高漲的條件下，重整旗鼓無法一蹴可幾，川普任內頭3年恢復製造業榮景的進展並不顯著。

為縮減美中貿易逆差，川普2018年發動貿易戰，但對大量中國貨品加徵懲罰性關稅，未改變兩國失衡多年的貿易局勢。隨著出口成長趨緩，2019年美國整體貿易逆差膨脹到5770億美元，高於2016年的4810億美元，拖累經濟成長。

美中年初簽署首階段貿易協議，北京以承諾增加採購美國貨品與服務換取貿易戰停火，川普贏得面子，但協議與他上任之初誇口改變中國補貼特定產業等不公平貿易作為的目標，有一大段距離。

新冠肆虐 美中關係探底

新型冠狀病毒（COVID-19）今年肆虐全球，不僅將美國製造業就業打回原形、重返與1940年代相當的水準，美中關係也在川普指控北京防疫失當禍害全球聲中探底。

美國淪為全球疫情最嚴重國家後，川普不斷以「中國病毒」稱呼新型冠狀病毒，同時強硬對抗中國，包括防止中國科技公司掌握先進技術、派遣航空母艦打擊群赴南海、以涉嫌從事間諜活動為由下令中國關閉駐休士頓總領事館、揚言在美國下架具中資背景的熱門應用程式TikTok。

10月初，川普宣布自己感染2019冠狀病毒疾病，在選戰倒數階段投下震撼彈，也讓他更有理由將矛頭指向中國，在出院後要中國「付出巨大代價」。

代表民主黨出征的前副總統白登（Joe Biden），競選期間緊咬川普疫情處理失當，導致全美逾22萬人喪命、經濟陷入衰退，對中國著墨甚少。紐約郵報（New York Post）10月中報導白登兒子杭特（Hunter Biden）在烏克蘭、中國政商關係複雜，正好讓猛打抗中牌的川普找到攻擊的機會。

川普抗中 想要翻轉劣勢

川普頻頻在造勢場合高呼「白登若勝選，中國就贏了」，能否成功催出選票，助他翻轉全美民調落後白登的劣勢，端視選民有多重視選戰中的外交議題。

全美經濟因疫情深陷困境之際，華府智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）8月公布民調顯示，經濟在12項議題中最受選民重視。回答經濟「非常重要」的比例達79%，其後依序是醫療保健、最高法院人事、疫情、暴力犯罪，外交政策排在第6，57%受訪選民回答「非常重要」。

根據皮尤研究中心4年前類似調查，經濟也是選民最重視的議題；外交政策當時排在第3，75%受訪選民回答「非常重要」。

上述民調顯示，中國並非左右美國選民投票意向的關鍵因素，特別是這波疫情恐糾纏多年，眾多百姓生計出問題，新任美國總統無論如何都會將重振經濟與勞動市場、克服疫苗問世後分配施打的挑戰視為優先。

不論誰當選 美中延續對抗格局

而在美中競爭態勢成形的局面下，川普如連任，未來4年兩國關係可能繼續探底；白宮主人如換成白登，美中關係也不見得會從兩國建交40多年來的谷底迅速回升。

紐約哥倫比亞大學政治學教授黎安友（Andrew Nathan）14日在一場探討美國大選中國議題的線上座談活動表示，無論川普或白登勝選，美中都將延續對抗格局。

黎安友預期，白登如當選，將走前總統歐巴馬路線，對中國推動強硬版「重返亞洲」政策，強調多邊主義，與盟邦一同遏制中國，且會重視人權，延續川普政府所提美中是價值體系對抗的思維。

黎安友說，川普如連任，可能嘗試與中國國家主席習近平一同解決美中所有爭端，也可能以強化美台關係等方式試圖加深美中衝突。美方如選擇後者，中方因感覺安全受威脅，更不會退讓，反而可能加倍對台灣施壓，帶來「悲劇性」後果。