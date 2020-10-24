大亂鬥較吸睛？川白最終辯「克制」收視縮水14%

共和黨籍美國現任總統川普（左）與民主黨籍總統候選人白登選前最後一場辯論，僅約6300萬名電視觀眾收看，比9月底大亂鬥的首場辯論少14%。（Getty Images）

市場調查公司23日公布數據，共和黨籍美國 現任總統川普 （Donald Trump）與民主黨籍總統候選人白登 （Joe Biden）選前最後一場辯論，僅約6300萬名電視觀眾收看，比9月底大亂鬥的首場辯論少14%。

尼爾森公司（Nielsen）公布的數據，涵蓋15個轉播這場辯論的電視網的平均觀眾人數。其中，福斯新聞頻道（Fox News Channel）吸引最多人收視，有1540萬名觀眾，收視第2多的是迪士尼旗下的美國廣播公司（ABC）1120萬人。

但這些數據僅反映透過電視觀看辯論的觀眾人數，不包括其他數位平台的收視群。在美國，傳統的電視觀眾逐漸減少，數位平台則愈來愈受歡迎。

美國總統大選將於11月3日投票。川普與白登之間原排定3場辯論，但第2場因川普感染新型冠狀病毒、又不願採遠距方式進行而取消。第3場、即最終場辯論於22日在田納西州納希維爾（Nashville）舉行。

川普在9月底首場辯論中不斷插嘴，導致辯論走調，他與白登當時交手有16個電視網轉播，吸引7310萬名觀眾收看。

川普在最終場辯論一開始，語調還算克制，但這次對決時間正好撞上福斯廣播網轉播的職業美式足球（NFL）賽事。

美國歷來最多人收看的總統大選辯論，主角是2016年的川普與民主黨籍總統候選人喜萊莉‧柯林頓（Hillary Clinton），當時有8400萬名電視觀眾。