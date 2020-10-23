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川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏

川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏

記者張筠／華盛頓報導
川普總統23日再赴最大搖擺州佛羅里達舉行兩場造勢活動。（Getty Images）
川普總統23日再赴最大搖擺州佛羅里達舉行兩場造勢活動。（Getty Images）

川普總統23日再赴最大搖擺州佛羅里達舉行兩場造勢活動，在總統辯論結束後全力爭取老年人和女性選票，川普自稱在全國的支持度都領先白登，且贏得22日晚的總統辯論，指該辯論充分展示「腐敗政客和美國總統之間的區別」，而主持人韋爾克(Kristen Welker)「對我很公平」，川普稱24日會來佛州提早投票，呼籲選民支持共和黨。

➤➤➤白宮：川普24日將於佛州提前投票

川普表示，民主黨人在22日晚的辯論上「攻擊我很會籌款(fund-raising)，但我只為美國民眾工作，我給美國民眾帶回財富，不像白登只給自己的家庭生財」；此外，從新冠肺炎中康復的川普稱共和黨已了解新冠病毒，會積極應對疫情，「不會像白登那些民主黨人要封鎖國家和經濟」。

爭取老年和女性選票

川普自稱贏得22日的總統辯論，且主持人「對我很公平」(treated fairly)；由於全美各地已有眾多選民提早投票，最近民調也顯示曾在2016年贏得佛州的川普，目前在該州與民主黨競選對手白登(Joe Biden)的支持度不相上下，為進一步爭取老年人和女性選票，川普23日赴佛州連開兩場造勢，多次直言「拜託郊區女性都要喜歡我，我要(want)你們喜歡我」。

➤➤➤最後辯論…川普攻擊杭特 白登堅稱未拿外國政府一毛錢

川普稱「美國不需要社會主義總統，尤其是社會主義女總統」，批評民主黨副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)「很糟糕」。

對川普來說，老年人口眾多的佛州是必須贏得的選區，佛州五分之一民眾超過65歲，川普表示「老年人應被放在首位」，但不少選民認為，川普今年的防疫表現是老年選民不如以往支持他的主要原因；川普自稱在北卡、賓州的支持度都領先白登，在佛州和相鄰的阿拉巴馬州，共和黨更是表現出色，「假民調(fake poll)說我們在部分地區落後，但我們幾乎在各州都領先。」

稱自己「和平的總統」

白登在22日辯論上回應氣候變遷一問時表示，將推動石油行業向可再生能源的過渡，川普在23日的造勢上攻擊白登試圖淘汰石油行業，並點名賓州、德州、俄亥俄州等以石油、天然氣為重點的地區，稱「白登會奪走(這些地區)大量工作機會」。

川普稱自己是「和平的總統」，「歷史上沒有任何總統經歷過我所經歷的」；他呼籲選民出來投票，支持共和黨，並表示24日會回到佛州提早投票。

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