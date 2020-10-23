我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川營錄影：賓州有人重複投票 總檢察長：拍攝民眾投票恐觸法

俄羅斯新冠也創新高 單日新增1.7萬例

川營錄影：賓州有人重複投票 檢：拍攝民眾投票恐觸法

編譯林梅婕／綜合23日電
川普競選團隊指控，賓州費城的「選票單接收箱」有人重複投遞選票。圖為一名婦女在芬威球場投票。(美聯社)
川普競選團隊指控，賓州費城的「選票單接收箱」有人重複投遞選票。圖為一名婦女在芬威球場投票。(美聯社)

川普競選團隊指控，賓州費城的「選票單接收箱」(dropbox)發生有人重複投遞選票的現象，而且還提供錄影畫面佐證；賓州民主黨籍總檢察長夏皮洛(Josh Shapiro)則表示，拍攝民眾投遞選票的行為很可能已經觸犯非法恐嚇罪。

該團隊向費城市政府申訴時已坦承錄影，而先前就曾要求禁止使用選票單接收箱，該團隊委任律師律師琳達‧柯恩斯(Linda Kerns)上周又再度重申，當地選務官員應停止使用無人看管的選票單接收箱。

柯恩斯指出，根據賓州法律除了殘疾人士，每人都只能為自己投遞選票；但競選團隊卻在10月14日當天發現，有兩到三名人士投遞多張選票，競選團隊也將畫面錄影。

賓州通過並落實使用接收箱收集選票的法案，為期尚未屆滿一年；目前使用接收箱的地區除了費城，還有其他幾個人口眾多的城市。

柯恩斯表示，重複投遞選票的行為是公然違反該州的選舉法，除非當地選務官員承諾立刻改善問題，否則該團隊不排除提告；柯恩斯也要求費城市政府提供14日當天選票單接收箱附近的監視錄影畫面，將當天投票人的選票先保留，直到調查結束才可計票。

市府律師費爾德(Benjamin Field)反駁柯恩斯的指控，聲稱在特殊情況下，選民確實有權可以委託第三方人士協助投遞選票。

費爾德也表示，市府已將申訴文件和相關資料交給地區檢察官辦公室，但負責選務的辦公室人員目前仍未對當天投遞的選票進行追蹤。

當地地區檢察官克拉斯納(Larry Krasner)以聲明表示，將對所有涉及違反選舉權益、恐嚇或騷擾的行為進行調查；但夏皮洛警告，拍攝他人投遞選票的過程恐觸法。

賓州為今年總統大選的搖擺州之一，聯邦最高法院日前通過表決，同意賓州可將郵寄選票有效時間延至選後三天，造成該州桑莫塞郡(Somerset County)部分人士不滿，並於22日提出告訴。

川普競選團隊指控，賓州費城的「選票單接收箱」有人重複投遞選票。圖為加州一名男子投...
川普競選團隊指控，賓州費城的「選票單接收箱」有人重複投遞選票。圖為加州一名男子投票。(Getty Images)

編輯推薦

賓州 費城 投票

上一則

「統戰攻心」 川普政府對中鷹派博明批中共無孔不入

延伸閱讀

葛謨估秋冬疫情持續局部反彈

葛謨估秋冬疫情持續局部反彈
密西根、喬州、賓州、威州、俄勒岡 選期民兵活動風險最高

密西根、喬州、賓州、威州、俄勒岡 選期民兵活動風險最高
賓州暫免酒牌費 明年生效

賓州暫免酒牌費 明年生效
野鹿發情期到來 新賓州開車族小心

野鹿發情期到來 新賓州開車族小心

熱門新聞

紐約時報編輯委員會(The Editorial Board)16日對川普總統上台以來的施政表現發表「判決」(THE VERDICT)。(圖／截取自紐約時報網站)

紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台

2020-10-17 22:50

1張圖看疫情：全美確診逾840萬 加州破89萬例

2020-10-23 04:00
NBC主持人賈斯禮(右)在15日與川普的里民大會上，對川普總統許多違背事實的發言，會及時反詰；她準備充分且咄咄逼問川普，讓習慣說謊的川普占不到便宜。(美聯社)

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

2020-10-16 22:27
川普。（美聯社）

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

2020-10-21 12:20
民主黨總統候選人白登(Joseph Biden)22日以「為我們家庭更繁榮的未來」為題投書世界日報，肯定亞裔美國人的地位和努力。(美聯社)

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

2020-10-22 08:23
川普與白登今晚進行最後一場辯論。（路透）

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

2020-10-22 22:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普
習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的
完整版辯論／川白幾乎沒搶話 CNN：兩人都進步

完整版辯論／川白幾乎沒搶話 CNN：兩人都進步
終辯民調出爐！CNN：白登獲5成3支持 勝川普

終辯民調出爐！CNN：白登獲5成3支持 勝川普
身體驚現大片瘀青 共和黨參院領袖否認健康出問題

身體驚現大片瘀青 共和黨參院領袖否認健康出問題