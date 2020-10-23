場邊觀察／白登看表 辯論淪垃圾時間？

白登（右）在辯論近尾聲時看起手表，以前老布希曾因此被罵翻，白登此舉的後續效應有待觀察。美聯社

美國總統候選人辯論22日登場，這也是大選期間最後1場，11天後，美國就要選出新總統。川普 在中國開設秘密帳戶，白登 次子杭特的電郵外洩，牽扯金錢與權力，都是可能的道德汙點，但川普沒進攻、白登沒加碼，兩人很有默契點到為止，在討論氣候變遷時，白登一度低頭看表，讓人質疑這場辯論，到底是正常辯論，還是垃圾時間。

在最後1場總統辯論登場前，超過4,900萬人完成提早投票 ，打破2016年的紀錄，換言之，選民心意已決。

當然，提前投票不意味著選舉結果已定，至少呈現選民心意已決，並隱含衝高投票率可能；共和黨人提前投票比率幾乎是民主黨的一半，更讓白登信心加倍。

但選情仍有發展空間，最後1場總統辯論前，兩人都遭媒體爆料，且辯論前傳出川普要邀請自稱是杭特前合夥人鮑布林斯基擔任辯論會的特別來賓，最後川普甚至連這個人的名字都沒提到。

川普指控白登家族從俄羅斯撈錢，白登反批川普繳稅紀錄不公開、還有中國秘密帳戶，兩人都分別澄清並反過來指控對方，同時搭配一些搖頭、皺眉和無聲嘆息的表情包。

川普為他繳稅紀錄再度提出新的說詞，指自己有預扣數百萬美元的稅額，且願意公開繳稅紀錄，結果追問何時要公開紀錄的，是主持人韋爾克。

當主持人試圖打斷川普在氣候變遷議題上的不斷電發言，說了一句「時間快要不夠了」，白登竟抬起手表確認時間，當時距辯論結束還十分鐘。可能白登不是有意，只是下意識做這動作，足以反映白登可能正恍神。老布希總統1992年爭取連任，跟柯林頓、獨立候選人裴洛辯論時，撩起衣袖頻看手表，顯得對選民的問題很「無感」，結果敗選。

副總統候選人賀錦麗和潘斯辯論，最搶戲的是不知哪裡飛來、停在潘斯白髮的蒼蠅。川普和白登辯論，這個抬手看表動作引發關注，足可以見，正常辯論未必不能是垃圾時間。