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信不信由你！終場辯論揭露川普和白登不少事

編譯湯淑君／綜合外電
第二場也是最末場的總統大選辯論會受到全美民眾關注。美聯社
第二場也是最末場的總統大選辯論會受到全美民眾關注。美聯社

總統大選第二場、也是最後一場辯論會剛落幕，許多分析師認為整個過程了無新意。但一位評論員則持不同看法，認為從這場辯論即可看出，下一任美國總統的施政作風和方向會是什麼樣。

彭博資訊專欄作家伯恩斯坦（Jonathan Bernstein）形容，從民主黨候選人白登在辯論會中的發言可知，白登「將是一個傳統的自由派民主黨籍總統，嚴肅看待他的任務，並且會設法解決問題」。

大致而言，白登概述民主黨的計畫—既不是中間派，也不像桑德斯（Bernie Sanders）那麼激進左派— 從健保、氣候變遷、外交政策，到主持人丟來的任何提問，都能侃侃而談。

另一方面，觀眾也可從川普的發言，推知他第二任任期會與第一任很像。他對治國和政策不費什麼心思，主要資訊來源仍會是福斯新聞頻道（Fox News），或更極端的挺共和黨媒體。

川普對新冠肺炎疫情至今也似乎毫無對策，只重申4月中以來反覆再三的說辭：美國反應可圈可點他有功勞、疫苗問世指日可待。但如今美國染疫死亡人數已突破22萬人，誰該負責？川普說了一句很有川普風格的話：「我負全責。錯不在我。」他表示錯在中國。

整體而言，伯恩斯坦批評，毫無跡象顯示川普已為第二任備妥任何政策，一如他第一任也沒做出多少有建設性的事來。除了缺乏經濟策略，川普也沒提出健保計畫，甚至連一套基礎建設計畫也沒有——之前他看似一度有某種基建腹案，但顯然後來失去興趣。

任一位候選人在這場辯論會所說的，都不足以對誰會勝選產生實質影響。然而，若有人好奇未來四年坐在橢圓形辦公室裡的白登或川普會有什麼施政風格，從這場辯論會即可見一斑。

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