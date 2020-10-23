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誰辯贏了？川普慢熱、白登猛攻 意外正常的完結篇

川普、白登脣槍舌劍 苦了這些幕後工作者

編譯湯淑君／綜合報導
美國總統大選最後一場辯論會增加「靜音鈕」，避免雙方辯論變成互相打岔、叫罵的口水戰。(美聯社)
美國總統大選最後一場辯論會增加「靜音鈕」，避免雙方辯論變成互相打岔、叫罵的口水戰。(美聯社)

美國總統大選最後一場辯論會增加「靜音鈕」，最高興的莫過於一批默默耕耘的幕後工作者——即時字幕聽打員。

財經網站MarketWatch報導，這些練就「彈指神功」的速記聽打員個個打字速度飛快，為倚賴字幕的聽障觀眾服務，協助他們迅速了解兩位候選人脣槍舌劍的內容，以及突如火山爆發的針鋒相對是所為何來。

現年58歲、有18年即時聽打經驗的Susan Hahaj坦白說：「這不容易。」

參與2016年喜萊莉‧柯林頓與川普辯論會即時字幕聽打工作的Hahaj表示，她最快每分鐘可聽打300字，但總統大選辯論可能是終極考驗，尤其雙方互相插嘴、高聲對罵時，根本聽不清楚他們在說什麼，聽不懂也就無法打字，最糟情況下只能打「難以理解」。

今年第一場美國總統大選辯論就是這樣亂象百出，現任總統川普與民主黨候選人白登互罵和打岔，難為了聽打員。但22日舉行的最末場辯論加了「靜音紐」設計，一次只開啟一支麥克風，使情況大為改善。

那麼，在無太多干擾的正常發言情況下，川普和白登說的話好處理嗎？Hahaj認為，比起一些愛用冷僻術語的學者專家，或講話速度如奧運百米衝刺的體育賽事播報員，把白登和川普的發言聽打成字幕逐字稿，實在簡單多了。

Hahaj說：「他們兩人講的話都很簡單處理。川普用的字彙不廣，而且常常重複自己說過的話。」至於曾受口吃所苦的白登，「有時可用破折號，有時就直接打出『嗯，啊』——這屬個人偏好，看需要用多少才能傳達他們在說什麼」。

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