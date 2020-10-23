誰辯贏了？川普慢熱、白登猛攻 意外正常的完結篇

（路透）

「這真是恍如隔世的一場『正常對決』？」進入最後倒數的2020美國 總統大選，22日晚間在田納西州進行了川普 與白登 的「總統辯論最終戰」。儘管在「靜音按鈕」的新規則下，川普與白登並沒有重演首戰的插嘴大亂鬥，90分鐘的辯論也回歸傳統風格﹑全場交鋒相當流暢且緊湊。過程中，主辦單位也調整了原始的議題設定，並提出「海外密帳」問題，讓川普與白登兩人激烈互鬥，但彼此控訴卻都沒有咬到對手真正的痛點——開場猛攻且精神奕奕的白登，如願地在爭議議題上輕巧脫身；因為造勢跑場而略顯倦容、甚至在新規之下綁手綁腳的川普總統，則在後半段戰力回神，並覺醒式全力猛轟白登在歐巴馬執政任內光說不練、一無是處，「就是因為你們表現太爛，才迫使我必須出山、逼得我選上總統！」

22日晚間的辯論完結篇，將會是11月3日大選投票日前，川普與白登的最後一次真人對決。由於在「全國綜合民調」上，川普的支持度仍落後白登7.8%；在佛羅里達、賓州、亞利桑那等關鍵搖擺州也持續微幅落後，因此川普能否透過真人辯論發出「意外絕招」，並逼使白登犯錯自亂陣腳，也成了眾人屏息期待的關鍵焦點。

第三場辯論會的主持人，是《NBC新聞台》的白宮線記者克莉絲汀．韋爾克（Kristen Welker）。辯論提問的六大政策主題，「原本」的設定為：「COVID-19防疫」、「美國家庭」、「美國種族問題」、「氣候變遷」、「國家安全對策」與「總統領導力」；但由於川普團隊的抗議與斡旋爭取，除了開場的「防疫應對」依舊外，第二題則直接從「國安對策」衍生成外交提問，分別單刀直入地刺向白登家族海外投資、與川普的中國帳戶問題。

同時，接續的美國家庭、美國種族、氣候變遷...等議題，主持人韋爾克也特別拉出了「經濟角度」的政見提問，以求能更平衡地反映雙方陣營的主張，並與題綱高度類似、但過程卻極度混亂的第一場總統辯論會切分出「內容區隔」。

此主持人維爾克的開場題目，仍不能免俗地以「防疫對策...請問你們打算如何『終結疫情』?」率先發言的川普表示「病毒來自中國...擴及世界，歐洲的狀況更慘，是世界性的問題。」圖為21日，白宮記者會上的川普與幕僚。 （美聯社）

由於當前美國正進入冬季，各地皆迎來了全新一波的新冠肺炎傳染高峰，因此主持人韋爾克的開場題目，仍不能免俗地以「防疫對策...請問你們打算如何『終結疫情』?」為第一題。但對此，無論是川普還是白登都只講出了制式答案——川普強調美國的防疫已經全力動員，自己已經很努力了；而白登則猛攻川普的初期防疫對策充滿傲慢與瑕疵，但要如何亡羊補牢就「眼前的狀況」提出政策？白登也沒有闡述更令人眼睛一亮的想像空間。

病毒來自中國...擴及世界，歐洲的狀況更慘，是世界性的問題。

率先發言的川普如此表示。雖然他仍沒有正面或結構性的回答「該如何結束疫情」，但仍強調美國政府的防疫對策，已有效並大幅底降低了本土染疫死亡率，更何況各種藥物與疫苗的研究「已快要有好消息」，「雖然不是這幾星期...但年底前一定會有成果出來。」

但令人在意的是，川普開頭的語調、發言氣勢，明顯比前幾場來得沉穩；語速、音調都故意放慢拉低，在交叉質問時也不再插嘴——這些的調整，雖讓他的發言形象變得可靠；但也讓一向「主動突襲」的川普陷入被動，甚至顯得極為疲累。

「聽到了沒，他只會說『這不是我的錯』！」相對於平實答題的川普，開場時精神與氣色都比對手來得更高亢昂揚的白登，出乎意料地搶過了「主攻地位」。白登質疑美國死亡率變低的真相，其實是因為美國初期疫情的死亡率比起其他地區都來得高，「這全都是因為川普根本不知道如何『提出具體計畫』。」

白登引用「水門案」名記者伍德華（Bob Woodward）訪問川普的第一手記錄新書《Rage》的內容，指控川普明明1月份就知道疫情嚴重，但卻以「害怕民心崩盤」為由故意裝傻；但過程中，得到風聲的川普親信卻紛紛跑到華爾街去放消息獲利，「惡搞了那麼多，川普還覺得『一切都不是我的錯』？這是當總統的態度嗎？」

我當然承擔所有責任，但讓病毒「進入美國」的，又不是我——坦白講，這也不是喬（白登）的錯——是中國的錯！中國來的病毒、中國的錯。

逐漸暖開身體的川普，如此強硬回應。主持人也順勢切入了下一個議題：國家安全政策...兩人互控的海外投資醜聞，以及在選戰辯論場上大致被放生的「外交議題」。

韋爾克的第二大段「國安提問」，首先以美國國家情報總監與FBI，21日公布的最新指控「伊朗與俄國網軍涉嫌介入並影響美國總統大選」為題目，要求兩名候選人對於「境外網軍的政治滲透」提出解答。

（歐新社）

想搞美國大選的人——你們絕對會付出代價！——我們知道中國有涉入、俄國有涉入，現在又有伊朗想插一腳。

首先發言的白登，中規中矩但顯不痛不癢地答了題目——就像是在等待川普踩線，攻擊自己兒子的「杭特白登電郵案」一樣——而川普也毫不令人失望地，直接指控：

白登家族從普亭的人馬那裡拿了350萬美金（註：指杭特任董事的投資基金，收前莫斯科市長夫人的爭議投資；但杭特聲稱這筆錢是公司的股份、無關自己私產與薪資，一沒有證據顯示白登本人收錢），我沒有！世界上再沒有人比川普對俄國更硬啦！

之後，川普把自己的兩分鐘答題申論，全部拿來戰白登家族的「杭特電郵案」。但早有預期的白登，卻直接狗咬狗、以《紐約時報》本周公開的「川普中國帳戶」反咬對手（註：報導指控川普繳給中國的稅金比交給美國的更多，並稱川普用於投資中國旅館業、土地開發的中資銀行帳戶，一直到2017年都還存在；但除了政治立場不一致的爭議外，並沒有任何證據能指控這帳戶有不法資金移動、或者與川普當上總統有關）：

我從來沒拿過外國代理人的錢，一毛都沒有！川普的中國帳戶、繳給中共的稅比繳給美國得還多，他講我？你在中國房地產算甚麼？要在中國旅館投資、高爾夫球場？你算什麼？

打蛇隨棍上的主持人韋爾克，也趁勢追問白登：「你兒子在烏克蘭與俄國的爭議投資，你真的覺得沒問題嗎？」但對此白登仍完全否認不法或知情，反咬川普才是「真正從中國拿錢的傢伙」。

（路透）

「川普總統您上任後，並沒有與自己的家族事業切割，甚至還多次宣傳川普集團，那這一次被曝光的『中國帳戶』，請問您該如何解釋？」韋爾克也回頭追問川普。美國總統則如此表示：

中國投資就沒成啊！我覺得不划算，帳戶就沒用啦，才不像白登家族發大財。

川普表示：他「以為」他2015年就關掉中國帳戶了，但《紐約時報》揭露的稅務資料與川普律師的說法，該帳戶應該還存在「只是在2015年後就沒使用而已」。至於稅金問題，川普則表示自己一直都很信任專業會計師，早就「預付了幾百萬美國稅金」：

川普我從來沒從俄國拿錢，但你有！我沒從中國拿錢，你有！我沒從烏克蘭拿錢，你都有！你兒子幫你黑了好幾千百萬，還有電郵資料說要給「大人物」回扣10%——你就是「大人物」啦！可能你不是唷？但我覺得你就是吧！

爆氣的川普如此攻擊，但非常令人吃驚與意外的是：川普的攻擊，竟然就到此為止而已？他完全沒有跟進辯論之前才爆開的最新指控進度——也就是杭特．白登的前投資合夥人東尼．波布林斯基（Tony Bobulinski），公開現身並在辯論前指控：「杭特的境外貪腐，白登不僅全部知情，更當面向我索取10%的生意回扣！」

「波布林斯基案」的控訴時機極為敏感且令人吃驚，儘管其控訴內容與證據，目前完全無法被獨立查證；但選前10日出面爆料，波布林斯基卻已承諾要在23日發出更多資料，並向FBI、參議院共和黨團提出更多「白登貪腐證據」。因此見獵心喜的川普陣營——像是川普的兒子小川普，或者是親信幕僚凱莉安．康威（Kellyanne Conway）——都在辯論會開始前瘋狂轉推波布林斯基的控訴新聞，並稱「露出狐狸尾巴的白登鐵定完蛋」。

但小川普與康威沒料到的是，川普在辯論會上「完全沒有提到波布林斯基」，也沒有就「最新控訴」當場殺球白登；相反的是，就算是《華爾街日報》、《Fox News》有特別拉出波布林斯基的控訴報導，但在保守派新聞之間，所有的控訴曝光度卻也全都給川普自己的辯論消息給壓過。

（路透）

除此之外，川普在「外交政策」上的辯論發揮，無論主題與論述宏觀，也都沒有拉回到自己期待的主攻戰場。交鋒中，白登與川普完全沒有提到「中國對策的下一步」，對於北約、歐盟、俄羅斯、反恐戰爭與國...等傳統題目也都草草跳過，並將主要的對論時間放在了令人意料之外的對象身上：北韓與金正恩。

「我和金正恩關係很『鐵』，他大概也蠻喜歡我的。」川普表示：在與歐巴馬政權交接時，歐巴馬曾告訴他北韓才是美國眼前的最大威脅，美朝之間甚至可能爆發核子戰爭，

但後來沒有啊！這都是因為我的溝通技巧，阻止了這一切。

不過對於「歐巴馬核戰論」的說法，歐巴馬政府的國家安全副顧問羅德斯（Ben Rhodes）卻在社群網路上即時否認：「這太扯了！歐巴馬才沒這樣說。」

川普表示，自己與金正恩之間有「特殊的對話默契」，因此東北亞的局勢才會進入史無前例的和平穩定期。但如果白登上台，金正恩還會不會那麼乖？川普本人則高度懷疑：「金正恩不喜歡歐巴馬啦！他不會和他們（民主黨）談的。」

「川普舔抱那些獨裁者，北韓、中國國家主席、普丁，然後把指責回轟到美國的傳統盟邦——我不會這樣，無論是中國是誰，他們都要照規矩來！」至於白登則表示：川普說他用關稅制裁中國，但白登反問觀眾：「請問你們自己有感覺因此有獲利嗎？你們對於川普口中的經濟成果...有感嗎？」

雖然兩人一路戰到了中國關稅與中美貿易戰問題，但理應著重發力的川普，卻沒有繼續追打白登不明的中美貿易對策，反而藉由主持人的下一個提問「美國家庭：疫情紓困案與移民問題」，來大力吹捧自己任下的股市奇蹟，並直言警告：

選白登？美股就等著地獄崩盤！

「股票衝高，本來有錢的富豪多賺了7,000億美金的財富，但美國人人都買股嗎？都因股市過得更好、更公義嗎？」白登積極地反手回攻：「請問將要投票的你...過去四年，你們真的有過得更好嗎？」

外交與國際貿易的問題自此結束，辯論內容也重新回到了美墨邊境的偷渡客管制與「親子骨肉分離」、種族歧視與獄政改革、BLM運動與社會秩序、能源政策與氣候變遷議題。

（路透）

在回答內政證件時，白登一直非常積極地展示「巴蛇吞象」的高度優勢，每當川普指控「民主黨州、民主黨市...才有疫情爆炸，街頭暴動與破產問題」時，白登就反攻回來：「我是民主黨人，但如果我當選，我會是『美國的總統』，我才不會分化共和黨州、民主黨州，總統是要來領導、解決問題與矛盾的。」

然而相關的回應雖然「理所當然...具備領導者高度」，但於實際上仍躲避了民主黨執政時留下的種種政策疏漏與瑕疵。像是美墨邊境的偷渡客骨肉分離問題（難民庇護者的小孩被強行帶離父母身邊，各自遣返或進入到無法聯繫，進而製造了數百起「孤兒悲劇」），川普就直接殺球：「相關政策是民主黨留下來的遺毒，誰蓋了那些『難民獸籠』收容所？民主黨政府啦！」

面對川普的控訴，白登雖然極力扭轉話題，但關於邊境難民的遣返與管制政策，確實在小布希任內起飛、歐巴馬執政延續——意即在川普之前，民主黨執政的南方反偷渡政策的第一線實況，並沒有「人道高明」到哪裡去。

除外，川普自此也開始追打白登與歐巴馬：

你們現在都很會講，但以前幹嘛不改革？你從政那麼久，4年前還執政，那麼有願景，那你幹嘛以前動都不動？你們能改的話，我就不用從政啦！就是因為你們這些政客太爛...我才會參選成為美國總統啦！

不過「出一張嘴」的指控，貌似被激怒的白登卻只用一句話，爭議地回嗆：「當年眾議院就都被你們共和黨控制擺爛啊！」

辯論至此，白登與川普之間的舌尖交鋒雖然開始白熱化，但插嘴、亂入、或互罵的暴走狀況卻已大幅改善——兩人的選戰策略各自變得明確；但整體而言，辯論場上的狀態，對於氣勢落後、且連任包袱壓身的川普，並不有利。

辯後評論大多認為，川普與白登雖然交鋒激烈，但手段與攻勢都相對穩健與保守——更直接地說，就是兩人都沒有能找到空檔，給與對方一擊ＫＯ的「關鍵重創」；特別是川普本人，雖然提到、卻無法進一步逼出白登在「杭特案」的種種爭議問題，草草略過剛剛發生、頗具爭議煽動性的波布林斯基案，在敏感時刻亦讓許多川普支持者有點摸不著頭緒？

最後主持人韋爾克以「領導能力與風範」，設定了一個最後的結尾提問：

（路透）

我被選為美國總統，我將代表你們每一個人——無論認不認可我——繼續為這個國家努力。

白登表示；但川普則選擇了一個完全不一樣的設定路線，甚至幾乎於無視主持人的「就職演說」的設定概念：

投給白登，美國就等著完蛋！如果白登真的當選，你們一定會遭遇史無前例、極度嚴重的『經濟大蕭條』侵襲！