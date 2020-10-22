完整版辯論／川白幾乎沒搶話 CNN：兩人都進步

總統候選人終場辯論22日於田納西州納許維爾貝爾蒙特大學登場。(美聯社)

總統候選人終場辯論美東時間22日晚間9時於田納西州納許維爾(Nashville)貝爾蒙特大學(Belmont University)登場，白登 一開始就火力十足，試圖將本次選舉變成對川普 因應疫情的公投，川普則採多線攻擊白登；由於辯論委員會採「消音」的新規則，雙方幾乎沒有差話打斷對方發言，場面明顯較首場辯論平和。

CNN主播評論，辯論進行順暢，兩人都比上次進步，川普聽了幕僚的勸告，沒有搶話。

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辯論會由國家廣播公司(NBC)記者克莉絲汀．韋爾克(Kristen Welker)主持；辯論聚焦六大主題，每個主題15分鐘，候選人有兩分鐘回答，此時另一人麥克風則會被靜音。韋爾克主持流暢，問題直接而詳細，備獲好評。

川普總統和民主黨總統候選人白登辯論前新冠檢測均呈陰性，辯論會現場比上次克利夫蘭(Cleveland)還大，顯得較不熱絡，許多與會者都戴口罩。

白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)會前致電國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony S. Fauci)詢問可否拆下玻璃隔板，最後佛奇和雙方競選團隊都同意移除講台上的玻璃隔板。

根據有線電視新聞網(CNN)統計，終場辯論中，川普發言41分16秒，白登則發言37分53秒。

●對抗新冠肺炎

韋爾克詢問兩人要如何脫離新冠危機時，川普的第一個答覆顯示他無意改變防疫策略，他談到自己染疫和新冠療方有效，期盼新冠疫苗將在「數周內」問世，而且重申疫情即將結束。

白登表示人人需為防疫負責，他批評川普抗疫不力，「不該繼續擔任美國 總統」，他談到未來防疫措施除了會呼籲民眾戴口罩，還將增加檢測、訂定全國開放標準；白登強調防疫資訊將公開透明、尊重科學，以提高民眾施打新冠疫苗的信心。

白登提到，川普曾說中國防疫公開，要感謝中國，還稱疫情很快會結束，並批評川普明知疫情嚴重但不說；川普則反駁，不該因疫情就封鎖國家經濟，抗疫做法不該比病毒帶來更多損失，許多人染疫後能復原，他澄清先前稱注射漂白水一說是玩笑話。川普一度質疑佛奇是民主黨人，實際上後者未註冊政黨。

來源：聯合影音

●國家安全

白登表示，任何國家若干涉美國政治，將為此付出代價，他將維護美國主權，並質疑川普未如此主張；接著他談到自己從政多年，熟捻多國領袖，對於俄羅斯的問題，白登表示希望川普回答，「他比我了解他們。」

川普話鋒一轉，提及紐約郵報日前踢爆的白登家族醜聞，抨擊白登跟俄羅斯及中國拿錢；白登說自己「從未從任何國家拿一分錢」，且連年公開所有帳戶與退稅紀錄，他反稱川普在中國致富，並施壓川普開稅務紀錄。

川普說：「國稅局對我很糟，打從我選總統以來就這樣」，「我預付了數以百萬計的稅款」，他批評白登家族「就像吸塵器一樣，從世界各地吸金」。

來源:聯合影音

●家庭

川普譴責眾院不在選前通過紓困法案是選舉考量，白登則表示會全力支持紓困法案；韋爾克問現在是否為提高基本薪資的時機，白登說，「當然，我們也要紓困商家。」川普則激動地表示，現在根本沒有錢讓商家提高基本薪資，這樣只會讓老闆裁員。

接著川普強調他上任後，接手民主黨前政府留下這個爛攤子，他與北韓領導人金正恩會晤；白登則批川普與金正恩會晤反而「合法化」北韓政權。

川普不滿民主黨制定得先抓在釋放政策，但許多非法移民入境後就不在回到移民法庭接受調查，只有那些「智商最低的」人才會出庭。

美國總統川普與民主黨總統候選人拜登，進行美國總統大選的最後一場辯論。(Getty Images)

●種族問題

川普表示，白登1994年通過了「犯罪法案」，甚至稱非裔為「超級掠奪者」，嚴重影響少數族裔；他自認除了前林肯總統，沒人比他對非裔更好，他給予慷慨金援協助。

白登譴責川普踩了所有種族紅線。對於犯罪法案，白登稱參議員當年全體通過此案，藉此解決毒品問題，這是一項錯誤；多年以來，我們試圖矯正錯誤，並透過勒戒和輔導的方式來解決此問題。

川普抨擊白登有八年當副總統的時間都無所作為，直到現在要競選了才要做。

●氣候變遷

川普與白登在氣候議題上的看法迥異，韋爾克問兩位將如何應對氣候變遷並保有國人的工作機會。

川普嫌惡印度、俄羅斯等國家差勁的環境條件，並說其他國家的標準很低或要到多年以後才願意出資為環境努力，美國卻在一開始就要掏出大把鈔票，這不公平且會搞垮美國企業。

川普點名中國和俄國「髒」(filthy)，對比美國「我們有最棒、最低的碳排放」等潔淨水和空氣。不過，美國的碳排放低是因為美國燃煤產業減少，力挺可再生能源和便宜天然氣的州都願意減少使用煤炭。

白登則以科學證據佐證，強調將在有限的時間內，透過各方努力和贊助，仍可以「創造數以百萬計」的工作機會，但若讓川普再藐視環保法規四年，將讓美國陷入真正的窘境。

●領導統御

對於為什麼少數民族還要給川普四年的機會，川普強調移民到了美國有更好的工作機會和經濟；白登則表示，川普不了解移民糟糕的生活品質和環境，這些污染嚴重影響他們的健康。

白登首次證實，將暫停聯邦補助煉油業，長期以來發展可再生能源；川普對白登的這句話窮追猛打，向石化產業為重的各州喊話：白登要毀了石化產業。

最後韋爾克請兩人向未投票給自己的選民說話；川普說他讓美國回到疫情前水準，他的減稅政策有助各種族人口成功就業，並威脅白登當選後，就造成經濟大衰退。

白登則擬在就職典禮上告訴選民，無論選民是否支持他，他的政府會尊重科學，人人將獲得平等，而且未來乾淨能源將創造就業機會，帶來繁榮經濟。