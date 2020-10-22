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蓋洛普民調：56%認川不配連任 福斯民調：川普贏俄州

編譯林育正／綜合22日電
蓋洛普最新民調顯示，多達56%選民認為川普不配再連任，福斯新聞也顯示川普在多個關鍵州民調陷入落後。圖為賓州的川普支持者力挺他。(美聯社)
蓋洛普最新民調顯示，多達56%選民認為川普不配再連任，福斯新聞也顯示川普在多個關鍵州民調陷入落後。圖為賓州的川普支持者力挺他。(美聯社)

根據蓋洛普(Gallup)最新民調，多達56%選民認為川普不配再連任，僅43%認可；而近日福斯新聞(Fox News)民調也顯示，川普在多個關鍵州民調陷入落後，讓川普忍不住又推文大罵「假新聞」，自稱已取得所有領先優勢。

蓋洛普1月民調顯示，川普獲得49%的高支持率；但經過新冠肺炎疫情和種族衝突等事件，9月30至10月15日的民調顯示他已不再受選民親睞，支持連任的比例下降來到43%，有多達56%認為他不配連任。

福斯新聞最新民調顯示，民主黨總統候選人白登在數個搖擺州選情占上風；密西根州52%比40%領先12個百分點，賓州50%比45，威斯康辛州49%比44%都以5%小幅占上風，僅在俄亥俄州獲得45%支持率小輸川普3個百分點。

不滿民調結果，川普又在推特上開砲，「福斯新聞民調全是假的，就像2016年一樣。你很快就會見識到，我在上述的州都處於領先。早就說福斯要開除民調人員了，結果他們沒照辦，真悲哀。」

川普近日對媒體抱怨連連，不僅不滿民調數字，更指責媒體對白登的提問較容易回答。先前他也曾指責辯論會主持人華勒斯(Chris Wallace)「不公平且企圖幫助白登」。

國家廣播公司(NBC)民調則顯示，雖然白登全國民調以51%比42.7%領先超過8個百分點，但有稍微滑落的趨勢，較上周下滑近1個百分點。

根據NBC民調，白登在亞利桑納州51%比45%領先，佛羅里達州50%比56%，密西根州51%比44%，北卡羅來納州50%比47%，賓州49%比47%，威斯康辛州52%比44%；雖然全部取得領先，但幾個州幅度較小。

不過截至22日早晨，已經有超過4500萬名選民投票，可能對白人和民主黨較為有利。

四年前選前，喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)被爆出「電郵門」，為民調領先最後卻敗選的關鍵之一；近期白登兒子杭特‧白登(Hunter Biden)陷入買辦風波，若選前再爆出與白登有直接關係的醜聞，恐將再危及選情。

蓋洛普最新民調顯示，多達56%選民認為川普不配再連任，福斯新聞也顯示川普在多個關...
蓋洛普最新民調顯示，多達56%選民認為川普不配再連任，福斯新聞也顯示川普在多個關鍵州民調陷入落後。圖為佛州選民排隊提前投票。(路透)

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