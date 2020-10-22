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直播／總統候選人辯論終回 川普vs.白登

全美第一！ 瑞德西韋 獲FDA全面核准治療新冠

川普想翻盤 只要做好這6件事 有機會！

編譯潘勛／綜合22日電
兩黨策士都認為，若川普做好六件事，他不無翻盤的機會，但以他的行事作風，難度甚高。(路透 )
兩黨策士都認為，若川普做好六件事，他不無翻盤的機會，但以他的行事作風，難度甚高。(路透 )

投票日只剩11天，川普總統還在追趕民主黨對手白登，他能否重演2016年打敗民調、讓民主黨錯愕的戲碼？兩黨策士都認為，若川普做好六件事，他不無翻盤的機會，但以他的行事作風，難度甚高。

•在兩個決戰州 要再擴大票倉

1. 紐約時報22日報導，首先要看共和黨能否在在決戰州如佛州、賓州擴大票倉，動員以往沒投過票的白人勞工支持他。小布希總統前白宮政治顧問莎拉‧弗根(Sara Fagen)表示，此刻川普最大的機會，就是大舉催出中西部「鐵銹帶」無大學學歷白人選民，踴躍投票給他。這也最讓民主黨憂心，認為共和黨的地面戰操作為2004年以來最強。

•這三個關鍵州 至少要保一個

2. 再來是川普在賓州、密根西及威斯康辛這三州至少保住一個，例如其陣營近日把資源大舉投入威州，便可見一斑；但也須力保自己在佛州勝出。

•處理新冠不當 減低政治傷害

3. 政治專家表示，川普扭轉態勢的第三件事，便是控制好新冠疫情自己管理不當而引發的政治傷害，不能再輕忽新冠疫情，也不要再拿自己新冠康復當例子，貶損已造成22萬多人喪生的新冠疫情威脅。小布希總統高階謀士羅夫(Karl Rove)認為，川普可以直指白登疫情期間的因應之道，而堵住白登對他政府抗疫失敗的批評。

•少發推特文章 少在網路唆使

4. 第四件事便是川普效法2016年選戰最後幾周較為克制，少發推特文章，少唆使網路水軍興風作浪。

•等白登犯大錯 暗示杭特醜聞

5. 第五件事則是白登犯大錯，畢竟還有十來天，川普可以向白登施壓，凸顯白登的老邁不堪，或者暗示白登之子杭特(Hunter Biden)利用乃父當前副總統時的特權，向外國政府撈油水。

•使用各種手段 要壓低投票率

6. 川普扭轉選情的最後狠招，便是壓低投票率，上法院挑戰哪些投票有無效力。1988年民主黨總統候選人杜卡克斯(Michael S. Dukakis)的選戰經理蘇珊‧艾斯崔區(Susan Estrich)便指出，川普勝選的希望便是用各種手段壓低投票率，例如找人包圍計票處等。

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