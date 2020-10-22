不斷更新／總統候選人辯論終回 川普vs.白登
美國總統川普與民主黨總統候選人白登今晚進行美國總統大選的最後一場辯論，辯論在田納西州納許維爾貝爾蒙特大學舉行，由國家廣播公司（NBC）記者克莉絲汀．韋爾克（Kristen Welker）主持，韋爾克年僅44歲，是史上最年輕的總統辯論主持人，她的母親為非裔，川普在辯論前已攻擊她「糟糕透頂、不公正」，兩人會擦出什麼火花，也是一大看點。
韋爾克已提出辯論的六大主題，分別為對抗新冠肺炎、美國家庭、種族、氣候變遷、國家安全與領導統御，不過這些主題可能因新聞發展改變。辯論全程90分鐘。
影片來源：YouTube
22：00更新
主持人第三題問美國家庭，先問川普，你要廢除歐記健保，已投保的兩千多萬美國家庭該怎麼辦？
兩千萬美國人透過聯邦醫療健保取得保險，但川普卻想消除歐巴馬健保，主持人問川普會怎麼做？川普說，我終止個人強制納保。我想弄一個更好的醫療系統，保護生病的人，終止歐記健保，推出全新的醫療計畫。到時候我們會推出完整的健保，永遠保護患病的病人。川普並抨擊拜登想要終止私人醫療保險。
主持人問白登如果撤回歐巴馬健保會怎麼做，白登表示，我會將公眾選項加到歐巴馬選項加進去並還承諾將降低保費；白登則說他支持私人健保，在他計畫下不會有人失去私人保險。白登並抨擊川普沒有實質計畫，他已經讓美國人因疫情付出代價，他還要剝奪歐記健保嗎？
主持人問川普，美國有1200萬人失業，許多人挨餓，總統為何不支持紓困計畫？
來源：聯合影音
21：57更新
主持人第二個問題有關國家安全，昨天政府根據情報指出，伊朗和俄羅斯取得選民資料，試圖干預大選，兩位會如何解決國安威脅？
白登：俄國和伊朗試圖干預美國選舉，中國干預美國選舉，這些國家必須付出代價。
白登提到川普盟友朱利安尼被俄國利用。
川普指控白登拿俄國3億美元，他要白登澄清他和家人拿外國人的錢。
白登回應：我沒有從國外拿過任何錢，但川普在中國有個帳戶，他還敢說沒拿。另外，我敢公開稅務報表，反觀川普不敢公開，是否國外給了他很多錢呢？
白登：我從來沒有拿任何外國的錢。川普沒繳稅，但他在中國繳了18萬多美元的稅。
根據CNN即時統計，在第一回合新冠疫情問題中，川普回答時間共計10分20秒；白登7分40秒。
白登：我兒子在中國沒有賺錢，唯一在中國賺錢的人是這位（指川普）。
川普：我是個生意人，大家都知道那個銀行帳戶，那是2013年開戶的，2015年關閉的，那時我考慮在中國做生意，後來我又決定不做了，跟拜登不同，當時他做副總統時還跟中國做生意，我跟他不一樣，我決定競選總統時，就決定關掉這個帳戶。
主持人問中國問題，問白登：你曾說中國要為隱匿疫情付出代價，要如何付出代價？
白登：我要中國遵守國際規則，不像他打貿易戰，關稅升高到30%多。我要中國在南海遵守自由航行原則。
主持人問北韓問題。
針對美國與北韓的關係，主持人問川普，北韓繼續製造核武，會不會覺得被金正恩背叛呢？並問白登，之後與如何與北韓對話？
川普：當時跟歐巴馬會面時，我們談到，我們最大對手是北韓，且很快就會開戰，但後來我跟金正恩有著不同的關係，後來也沒打戰。
白登：至於會不會跟金正恩見面，這需要他同意。
川普：金正恩不會同意跟白登見面。歐巴馬留給我的是個爛攤子。
21：25更新
主持人第一個問題問川普，美國疫情進入危險階段，總統有何計畫？
川普：我們在幾周後就會有疫苗，許多州已幾乎沒有疫情，我已經免疫，再過一陣子，美國的疫情就會過去。
主持人問到川普如何處理疫情問題，川普答道，美國政府即時關閉邊境，他並宣稱死亡率已經下降85%，比其他國家低很多並正努力對抗疫情。
白登則說，美國每天數千人死亡，他呼籲大家戴口罩，如此可以拯救很多人。拜登還批評川普至今仍未有計畫，抨擊川普處理疫情的手法完全是悲劇。
白登：美國已有22萬多人死於新冠肺炎，總統沒有計畫。他什麼也沒有做。
川普：白登把自己鎖在地下室，我們不行，99%年輕人已康復，超過90%康復。像是我的小兒子也罹患過病毒，但很快就好了。我們不能封閉學校。
白登：每天都有這麼多年死亡，這是現實。他不面對現實。
川普再度將疫情怪罪於中國，並抨擊民主黨領導的州對於疫情處理的方式。
主持人問白登，他主張封鎖，經濟怎麼辦？
白登：我要封鎖病毒，不是封鎖國家，應有措施，總統應支持波洛西的紓困計畫。
川普：國家必須開放，否則人們只能等死。
對於川普批評佛奇「白痴」，川普說，佛奇在疫情初期確實宣導大家不需要戴口罩。
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