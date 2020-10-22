不斷更新／總統候選人辯論終回 川普vs.白登

川普與白登今晚進行最後一場辯論。（Getty Images）

美國總統川普 與民主黨總統候選人白登 今晚進行美國總統大選的最後一場辯論，辯論在田納西州納許維爾貝爾蒙特大學舉行，由國家廣播公司（NBC）記者克莉絲汀．韋爾克（Kristen Welker）主持，韋爾克年僅44歲，是史上最年輕的總統辯論主持人，她的母親為非裔，川普在辯論前已攻擊她「糟糕透頂、不公正」，兩人會擦出什麼火花，也是一大看點。

韋爾克已提出辯論的六大主題，分別為對抗新冠肺炎、美國家庭、種族、氣候變遷、國家安全與領導統御，不過這些主題可能因新聞發展改變。辯論全程90分鐘。

影片來源：YouTube

22：00更新

主持人第三題問美國家庭，先問川普，你要廢除歐記健保，已投保的兩千多萬美國家庭該怎麼辦？

兩千萬美國人透過聯邦醫療健保取得保險，但川普卻想消除歐巴馬健保，主持人問川普會怎麼做？川普說，我終止個人強制納保。我想弄一個更好的醫療系統，保護生病的人，終止歐記健保，推出全新的醫療計畫。到時候我們會推出完整的健保，永遠保護患病的病人。川普並抨擊拜登想要終止私人醫療保險。

主持人問白登如果撤回歐巴馬健保會怎麼做，白登表示，我會將公眾選項加到歐巴馬選項加進去並還承諾將降低保費；白登則說他支持私人健保，在他計畫下不會有人失去私人保險。白登並抨擊川普沒有實質計畫，他已經讓美國人因疫情付出代價，他還要剝奪歐記健保嗎？

主持人問川普，美國有1200萬人失業，許多人挨餓，總統為何不支持紓困計畫？

來源：聯合影音

21：57更新

主持人第二個問題有關國家安全，昨天政府根據情報指出，伊朗和俄羅斯取得選民資料，試圖干預大選，兩位會如何解決國安威脅？

白登：俄國和伊朗試圖干預美國選舉，中國干預美國選舉，這些國家必須付出代價。

白登提到川普盟友朱利安尼被俄國利用。

川普指控白登拿俄國3億美元，他要白登澄清他和家人拿外國人的錢。

白登回應：我沒有從國外拿過任何錢，但川普在中國有個帳戶，他還敢說沒拿。另外，我敢公開稅務報表，反觀川普不敢公開，是否國外給了他很多錢呢？

白登：我從來沒有拿任何外國的錢。川普沒繳稅，但他在中國繳了18萬多美元的稅。

根據CNN即時統計，在第一回合新冠疫情問題中，川普回答時間共計10分20秒；白登7分40秒。

白登：我兒子在中國沒有賺錢，唯一在中國賺錢的人是這位（指川普）。

川普：我是個生意人，大家都知道那個銀行帳戶，那是2013年開戶的，2015年關閉的，那時我考慮在中國做生意，後來我又決定不做了，跟拜登不同，當時他做副總統時還跟中國做生意，我跟他不一樣，我決定競選總統時，就決定關掉這個帳戶。

主持人問中國問題，問白登：你曾說中國要為隱匿疫情付出代價，要如何付出代價？

白登：我要中國遵守國際規則，不像他打貿易戰，關稅升高到30%多。我要中國在南海遵守自由航行原則。

主持人問北韓問題。

針對美國與北韓的關係，主持人問川普，北韓繼續製造核武，會不會覺得被金正恩背叛呢？並問白登，之後與如何與北韓對話？

川普：當時跟歐巴馬會面時，我們談到，我們最大對手是北韓，且很快就會開戰，但後來我跟金正恩有著不同的關係，後來也沒打戰。

白登：至於會不會跟金正恩見面，這需要他同意。

川普：金正恩不會同意跟白登見面。歐巴馬留給我的是個爛攤子。

川普與白登今晚進行最後一場辯論。（路透）

21：25更新

主持人第一個問題問川普，美國疫情進入危險階段，總統有何計畫？

川普：我們在幾周後就會有疫苗，許多州已幾乎沒有疫情，我已經免疫，再過一陣子，美國的疫情就會過去。

主持人問到川普如何處理疫情問題，川普答道，美國政府即時關閉邊境，他並宣稱死亡率已經下降85%，比其他國家低很多並正努力對抗疫情。

白登則說，美國每天數千人死亡，他呼籲大家戴口罩，如此可以拯救很多人。拜登還批評川普至今仍未有計畫，抨擊川普處理疫情的手法完全是悲劇。

白登：美國已有22萬多人死於新冠肺炎，總統沒有計畫。他什麼也沒有做。

川普：白登把自己鎖在地下室，我們不行，99%年輕人已康復，超過90%康復。像是我的小兒子也罹患過病毒，但很快就好了。我們不能封閉學校。

白登：每天都有這麼多年死亡，這是現實。他不面對現實。

川普再度將疫情怪罪於中國，並抨擊民主黨領導的州對於疫情處理的方式。

主持人問白登，他主張封鎖，經濟怎麼辦？

白登：我要封鎖病毒，不是封鎖國家，應有措施，總統應支持波洛西的紓困計畫。

川普：國家必須開放，否則人們只能等死。

對於川普批評佛奇「白痴」，川普說，佛奇在疫情初期確實宣導大家不需要戴口罩。

你覺得這場總統候選人辯論會誰表現較好？ 川普 白登

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