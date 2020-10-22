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美議員提決議案 籲美企迴避涉西藏強迫勞役廠商

中央社華盛頓22日專電
美國共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley，圖）今天聯合其他10位參議員，提出決議案譴責中共利用強迫勞役及其他脅迫措施，試圖摧毀西藏宗教自由。美聯社
美國共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley，圖）今天聯合其他10位參議員，提出決議案譴責中共利用強迫勞役及其他脅迫措施，試圖摧毀西藏宗教自由。美聯社

外媒報導，中國將新疆模式複製到西藏，可能強迫至少50萬名藏人勞動。多位美國參議員今天提出決議案，敦促美國企業迴避涉及西藏強迫勞役的供應商，並就中國強迫勞役作為展開調查。

路透社9月底報導，中國將新疆模式搬到西藏，越來越多居住在農村的藏人被送至軍營式中心，被訓練成工廠勞工。路透社引述西藏地方政府8月一份網路公告表示，今年1月到7月共有超過50萬人接受培訓，占西藏總人口約15%。

美國共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）今天聯合其他10位參議員，提出決議案譴責中共利用強迫勞役及其他脅迫措施，試圖摧毀西藏宗教自由。

決議案指出，北京對藏人施行漢化政策，近期更強迫西藏農民與牧人交出土地與牲畜，並將他們運送至當局所設立的設施，接受強迫勞役訓練、政治洗腦等。之後他們則必須在西藏或中國其他地方從事政府安排的工作，工作地點常是遠離家人與社區。

決議案批評，對中共來說，強迫勞役是增強中國經濟的一種可接受作法，其在西藏、新疆及中國其他地方的行徑，更反映出北京相信只要能夠鞏固權力、強化自身利益，再令人髮指的措施都能夠採用。

對此，決議案敦促美企檢視供應鏈中是否存在西藏強迫勞役行為，並迴避使用相關勞役的供應商，也呼籲就中國強迫藏人勞動行徑展開調查。

決議案也呼籲美國行政部門依據2002年的「西藏政策法」（Tibetan Policy Act of 2002），支持西藏精神領袖達賴喇嘛盼透過協商解決西藏議題的呼籲，包含維護藏人宗教自由及勞動權等。

美國國會近期相當關切中國境內強迫勞役問題。眾議院9月22日以406票贊成、3票反對的壓倒性票數，通過「防止維吾爾人強迫勞動法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act）。

法案禁止所有新疆製商品進口，並要求美國總統制裁涉及新疆強迫勞動的中國官員。

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