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美軍重新駐台協防？ 卜睿哲：可能導致美中斷交

記者張文馨／華盛頓報導
美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲。圖／聯合報系資料照片
美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲。圖／聯合報系資料照片

因應兩岸緊張情勢升高，美台國防合作是否可能出現美國駐軍台灣，美國在台協會（AIT）前理事主席、布魯金斯研究院東亞研究中心資深研究員卜睿哲（Richard Bush）表示，重新在台駐軍將破壞美中1970年代關係正常化所設定的條件，他猜想這會給北京莫大壓力，可能會要求中止或取消與美國的外交關係。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）22日舉行研討會，討論美台關係；有聽眾問到，美軍駐紮台灣的可能性；在1950年代韓戰期間，美國曾派軍隊駐紮台灣，直到1979年美中建交為止，期間美國和台灣曾簽署共同防禦條約，也在美中關係正常化不久後廢止。

如今隨著中國軍隊現代化與增大對台的軍事壓力，美國該如何協助台灣抵禦侵略，成了關鍵議題。

卜睿哲說，首先，台灣軍隊要能在衝突發生時，堅持幾周或幾個月，美軍才能全面抵達，這對台灣軍隊來說並不容易；若美國決定派兵協助台灣，可能會導致台灣認為「任務結束，美國會保護台灣，進而不考慮投資防衛或提高後備能量。」

其次，卜睿哲表示，在1970年代美中關係正常化的談判中，其中一項原則就是美軍全面撤出武裝力量和軍事設施；若重新駐軍，他猜想會給北京莫大壓力，認定美國破壞雙方建交的基本原則，北京可能要求中止或取消與美國的外交關係。

CSIS亞洲事務資深副會長的葛林（Michael Green）表示，看不出在台灣設置美國的軍事基地，能帶來多少用處，中國對台的威脅大多是在灰色地帶，而非直接攻擊。

葛林說，應對灰色地帶的行動，最好的方式不是軍事，而是經貿和外交手段。

葛林表示，若北京對台灣採取灰色地帶行動，美國選擇在台灣駐軍，則將得不到其他盟友支持，實際上幫助不大，反而可能傷害美國，這不是現在應該討論的議題。

另外，有聽眾詢問如何看待國民黨在立法院提出美國與中華民國恢復邦交，及美國幫助台灣對抗中國侵略等決議案。

卜睿哲表示，目前國民黨面臨艱鉅挑戰，除了黨內分歧，還包括在中國與台灣民眾之間求取平衡，他不排除國民黨可以做到這件事情的可能性。

卜睿哲說，2000年民進黨候選人陳水扁當選總統，他當時也認為國民黨有足夠韌性存活；他說，國民黨面臨巨大挑戰，但黨內仍有人才，且台灣民眾遲早會厭倦執政黨，想要有其他選擇，他認為國民黨仍有機會。

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