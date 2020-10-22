為何近700位經濟學家反川普？理由一籮筐

美國總統川普。美聯社

截至目前為止，690位經濟學家已聯署發表公開信，呼籲選民用選票下架現任總統川普。

在這封公開信（網址：https://sites.google.com/site/econagainsttrump/）中，這群其中包含七位諾貝爾獎得主的經濟學者列舉一連串理由，「強烈敦促選民切莫讓川普連任」。

這些理由包括：

●川普的談判作風既亂七八糟又成效不彰，已破壞美國與貿易夥伴的關係、擾亂供應鏈 、破壞國際規範、傷害美國農民 --宣稱降低貿易逆的目標卻一無所獲。就連他的招牌貿易協議「美墨加協定」（USMCA），據估計也不會對國內生產毛額（GDP）或貿易逆差產生任何意義的影響。

●川普治國無能，損及政府部門的公信力與效能。

●川普宣稱能一手創造4%至6%的成長率（以實質GDP計），任內頭三年卻未曾超出2.9%。

●川普未能兌現2016年競選時開出的核心經濟政見支票：製造業至今仍占美國企業聘僱很小的比率，財政赤字和貿易逆差不減反增。誠如2016年聯名反對川普的經濟學家說明，他的多數競選承諾不是不合理，就是不可能藉由他提議的政策達成。2020年情況仍是如此。

●川普的政府因應新冠肺炎疫情的公共衛生對策不當，按醫學專家描述，已把「危機轉變成悲劇」，抗疫表現遠不如其他民主國家。

●川普不斷扯美國主要衛生機構後腿，破壞其獨立性與信譽，腐蝕民眾對食品藥物管理局（FDA）、疾病控制與預防中心（CDC）、國家衛生研究院（NIH）等機構的信任，就在大眾最迫切需要這些機構的認可和建議之時。

●川普在疫情期間誇張地過度強調經濟成長與公共衛生的衝突。事實上，許多有效控制住疫情的，經濟表現也比較強。

●川普在疫情爆發期間的個人行為，已危及公共衛生、經濟復甦、以及學校安全復課。他對戴口罩和社交距離冷嘲熱諷、舉辦室內造勢活動、鼓勵使用未經過驗證且具潛在危險性的藥物、輕忽疫情嚴重性，並且舉辦一個超級傳播者大會，導致白宮失能並迫使軍方領導人必須隔離檢疫。

●川普經常散播危險的不實資訊，即使在危機時刻也一樣，已成為疫情期間最大的不實資訊源頭。

●川普壓迫宗教自由，影涉非白人移民的子女不是真正美國人，降低美國對勤奮、身懷技能移民的吸引力。

●川普營造總是紛亂和充滿不確定性的環境，運用公權力懲罰不夠恭順的個人和企業，降低美國作為經商之地的吸引力。

●他助長毫不避諱的貪腐文化，施壓外國打擊政敵、運用總統職權圖利支持自己的商家、企圖把國際會議移師自己的商業場地舉辦、用公家資源從事競選活動，並且讓白宮幕僚人員公然藐視（禁止政府官員參加特定政治活動的）「哈奇法」（Hatch Act）。

●川普拒絕公布自己的報稅資料，做法與2016年和2020年的競選對手截然不同，讓人難以判斷他涉及利益衝突的程度。

●川普散播陰謀論，破壞民眾對民主機制的長期信任，竟只是出自於想影響媒體報導。

●川普對經濟所知不多，又抱持零和觀點，導致無謂的惡意與殘酷。

信尾寫道：「川普在位短短一任，已把美國搞得面目全非，卻不必面對任何後果……基於這些理由，我們強烈建議選民做別人無法代你們做的事：用選票把川普趕下台，藉此重申民主權。」川普陣營尚未立即對此發表評論。

簽署這封公開信的經濟學家包括任職主要機構的重量級學者，包括剛摘下2020年諾貝爾經濟學獎桂冠的米格羅姆（Paul Milgrom）、2016年得主哈特（Oliver Hart）、2012年得主羅斯（Alvin Roth），以及2001年得主阿克洛夫（Akeorge Akerlof）。阿克洛夫是前聯準會（Fed）主席葉倫的丈夫。