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決戰搖擺州！ 歐巴馬首赴賓州助攻 川普5度赴北卡催票

編譯郭宣含、記者張筠／綜合報導
在最後一場總統辯論前夕，川普總統21日前往北卡羅來納州造勢，攻擊對手白登腐敗，以期扭轉落後的選情；閉門準備辯論的民主黨總統候選人白登，則由前總統歐巴馬代打，首度在搖擺州賓州現身助選，痛批川普無意領導美國度過危機，不適任。(Getty Images)
在最後一場總統辯論前夕，川普總統21日前往北卡羅來納州造勢，攻擊對手白登腐敗，以期扭轉落後的選情；閉門準備辯論的民主黨總統候選人白登，則由前總統歐巴馬代打，首度在搖擺州賓州現身助選，痛批川普無意領導美國度過危機，不適任。(Getty Images)

在最後一場總統辯論前夕，川普總統接連兩天到賓州和北卡羅來納州競選，以期扭轉落後的選情；民主黨總統候選人白登則在德拉瓦州準備辯論，而前總統歐巴馬21日首度在搖擺州賓州現身替白登助選，痛批川普無意領導美國度過危機，根本不適任；根據最新民調，白登在賓州領先川普七個百分點。

川普21日在北卡造勢，除攻擊對手白登腐敗，還試圖以自己的政績，隔空攻擊歐巴馬任內的表現；他自稱非政客，了解民眾需要且「以美國優先」，表示今年的選舉不僅要與白登對抗，更要與「腐敗媒體」和華府的政客對決。

在最後一場總統辯論前夕，川普總統21日前往北卡羅來納州造勢，攻擊對手白登腐敗，以...
在最後一場總統辯論前夕，川普總統21日前往北卡羅來納州造勢，攻擊對手白登腐敗，以期扭轉落後的選情；閉門準備辯論的民主黨總統候選人白登，則由前總統歐巴馬代打，首度在搖擺州賓州現身助選，痛批川普無意領導美國度過危機，不適任。(Getty Images)

川普總統21日到北卡蓋斯托尼亞機場造勢時，支持者熱情相挺。(Getty Imag...
川普總統21日到北卡蓋斯托尼亞機場造勢時，支持者熱情相挺。(Getty Images)

民主黨副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)當天也在北卡造勢，白登競選團隊21日並在北卡投放新競選廣告，讓該州的選戰進一步升溫。

川普表示，在他的領導下，非洲裔、西語裔和亞裔的失業率明顯降低，批評歐巴馬任內「表現糟糕」；川普還在演講中用孫女Carolina的名字，表達家人對北卡的喜愛。

北卡的15張選舉人票對大選結果極為關鍵，過去兩月，川普至少五次親訪北卡，並在最後一場總統辯論前，再選此地造勢催票，而白登自2月以來也曾三次造訪北卡，並舉行多場針對北卡選民的線上活動。

近年總統大選，共和黨曾十度贏得北卡，直到2008年大選，歐巴馬在北卡勝出，自1976年以來首次將北卡「翻藍」，不過歐巴馬尋求連任時，在北卡敗給共和黨對手羅穆尼(Mitt Romney)，而川普在2016年再次在北卡打敗喜萊莉‧柯林頓。

前總統歐巴馬21日到費城舉行「露天汽車造勢大會」(drive-in car ra...
前總統歐巴馬21日到費城舉行「露天汽車造勢大會」(drive-in car rally)，為白登助選時，支持者待在車內聽廣播演說。(Getty Images)

白登在德拉瓦州威明頓(Wilmington)與負責籌備辯論的顧問克蘭(Ron Klain)開會，而歐巴馬則到費城舉行「露天汽車造勢大會」(drive-in car rally)，首次為白登舉行現場競選助攻，支持者待在車內聽廣播演說。

歐巴馬過去三年多對川普批評愈發嚴厲，他21日狂批川普防疫與其因應種族動亂的措施，最後直稱川普不適任，無意領導美國度過前所未見的挑戰。

「川普對於自己的工作或幫助任何人不感興趣，除了他自己和他的朋友。」歐巴馬說，「這不是實境秀，這是現實，我們都受夠他過去證實自己無法嚴肅看待其職務的後果了。」

歐巴馬到賓州凸顯此一搖擺州重要性，白登幕僚說，賓州的20張選舉人票可大幅提高勝算。

歐巴馬表示，他有信心白登與其副手賀錦麗將帶領美國脫離困境，「我請求諸位相信喬和賀錦麗的能力，他們能領導國家走過這些黑暗時刻，並幫助我們把國家重建得更好。」

不過歐巴馬也警告勿因民調領先而自滿，他呼籲年輕選民投票，「上次有一堆民調，但都沒用，因為有一群人待在家，懶得出門還信心滿滿，但這回不行，這次選舉不行。」

距選舉不到兩周，根據今日美國報(USA Today)與索夫克大學(Suffolk University)21日公布的聯合民調，賓州近半(49%)選民支持白登，42%支持川普；該民調於15日至19日透過電話訪問500名可能選民，誤差值為正負4.4個百分點。

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