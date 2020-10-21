川普「決戰州」北卡造勢：白登當選 美國變社會主義

川普21日到北卡造勢。（路透）

川普 總統21日到訪北卡 造勢，試圖在大選前13天征服這一「決戰州」，川普除攻擊對手白登 腐敗之外，還試圖以自己的政績隔空攻擊前總統歐巴馬的表現，他自稱不是政客，了解民眾需要且「以美國優先」，表示今年的選舉不僅要與白登對抗，更要與「腐敗媒體」和華府的政治家對質。

川普21日晚在北卡Gastonia市政機場發表「讓美國再次偉大」演講，上萬支持者下午就聚集等待，而民主黨副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)當天相近的時間也在北卡Charlotte造勢，白登競選團隊21日也在北卡投放新競選廣告，讓該州的選戰進一步升溫。

川普表示，白登會提升民眾的稅收，而他將給美國民眾帶來工作機會，「我不僅是在與白登對抗，更是在與腐敗的媒體、陷入泥沼的華府(Washington swamp)對抗」，他批白登是腐敗的政治家，「我(言行)可能不像一般的政治家，因為我就不是一個政治家」，了解民眾需求，將美國放在首位。

川普說，在他的領導下，非裔、西語裔和亞裔民眾的失業率在近三年多明顯降低，隔空批評歐巴馬在總統任內「表現糟糕」；川普還在演講中用自己孫女Carolina的名字來表達自己家庭對北卡的喜愛。

川普在演講中表示，今年的選舉等於在「川普繁榮」(Trump boom)和「白登封城」(Biden lock down)之間做選擇，稱「瞌睡喬」若當選，美國就會成為「社會主義國家」，但他不會允許此事發生。

北卡是兩黨總統候選人爭奪之地，該州的15張選舉人票對2020年總統大選結果極為關鍵，在過去兩月內，川普親自到訪北卡至少五次，並在最後一場總統辯論前再次選擇北卡為造勢目的地，而民主黨總統候選人白登(Joe Biden)自2月以來也曾三次造訪北卡，並舉行多場針對北卡選民的線上活動。

在歷年總統大選中，共和黨曾在12屆總統大選中十次贏得北卡，直到2008年大選，歐巴馬在北卡勝出，自1976年以來首次將北卡「翻藍」，不過歐巴馬在四年後的連任選舉中，在北卡敗給共和黨對手羅穆尼(Mitt Romney)，而川普在2016年大選中，再次在北卡打敗民主黨對手喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)，北卡因此成為兩黨總統大選的爭取重點。

在成為總統大選「決戰州」前，北卡本身的政黨也難以定義，長期以來該州的民主黨註冊選民多於共和黨，且有三分之一選民登記為無黨派，數量也超共和黨選民；目前，北卡的13名國會議員席位中只有三人為民主黨，而州參、眾兩會均被共和黨控制。

在川普到訪造勢的同一天，北卡民主黨州長庫伯(Roy Cooper)宣布延長第三階段復工，維持現有的防疫限制，因該州近幾日的新增新冠病例在數月以來達到新高，州府下令大型聚會人數限制、餐廳酒吧的防疫禁令等暫不放寬；但州府的防疫禁令不適用於川普競選活動。