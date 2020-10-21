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外國記者威脅國安？ 世界報業協會批美侵犯新聞自由

記者張文馨／華盛頓報導
美國國土安全部打算修改規定，緊縮外國記者在美國的停留時間。美聯社
美國國土安全部打算修改規定，緊縮外國記者在美國的停留時間。美聯社

美國國土安全部以國家安全為名，打算修改規定，緊縮外國記者在美國的停留時間；世界報業暨新聞出版協會（World Association of Newspapers and News Publishers, WAN-IFRA）20日在法國巴黎發布聲明批評這是歧視性措施，協會執行長裴恩（Vincent Peyregne）表示，不解外國專業記者如何威脅美國的國家安全。

國土安全部上月24公布，討論大幅縮減允許外國學生、訪問學者和外國新聞從業人員等非移民在美國的簽證期限；以台灣記者赴美駐點採訪為例，美國單次批准簽證的有效期限為5年，在新規定上路後，外國記者在美停留期間最長為240天，延期需另外申請。

裴恩說，不清楚外國記者在美國停留，如何威脅到美國的國家安全；美國政府打算對外國記者提出的是一項歧視性措施，目的在解決一個根本不存在的問題。

裴恩表示，這是侵犯輿論不受干預、報導不受限制的新聞自由。

外國新聞協會主席威廉斯（Ian Williams）在給協會成員的信中表示，這些改變將抑制各國記者在美國與聯合國的報導，並增加許多不確定風險。

威廉斯說，每隔240天就要接受國土安全部的審查，勢必削弱新聞記者的客觀性。

世界報業暨新聞出版協會明年6月23日至25日將在台北舉辦世界新聞媒體年會，聯合報系共同主辦，預計將有來自全球120多個國家、上千位媒體高層與會。

世界報業暨新聞出版協會1948年成立，總部位於德國法蘭克福，是目前最具影響的國際新聞組織；會員遍及120多國、3000多家公司，紐約時報、華爾街日報、彭博、衛報、金融時報、朝日新聞、法國世界報、Google，與Facebook等都是會員。

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