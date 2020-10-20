紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

川普。（美聯社）

美國總統川普 緊咬競選對手白登家族與中國 商業往來之際，「紐約時報 」今天報導，稅務紀錄顯示，川普為在中國經商，曾在一家中資銀行開戶用來繳稅，卻未申報相關資料。

川普近期頻以「紐約郵報」（New York Post）報導白登（Joe Biden）兒子杭特（Hunter Biden）與中國企業關係匪淺，質疑白登對中國的立場。聯邦參議院多位共和黨籍議員曾在9月公布報告，指杭特與一名中國商人「開銀行帳戶」。

川普經商期間也曾和中國往來。「紐約時報」（The New York Times）分析川普稅務紀錄發現，川普在中國、英國、愛爾蘭擁有未出現在財務申報資料上的銀行帳戶。由於這些帳戶是在個人公司名下，依規定，川普應在列出個人財產的申報資料中揭露。

紐時9月27日依這批稅務紀錄報導，川普過去15年間，有10年完全沒有繳納所得稅。川普隨即駁斥報導並說是「假新聞」。

川普在哪些海外金融機構開戶，尚不清楚。據報導，上述中國銀行帳戶是由川普國際飯店管理公司（Trump International Hotels Management）控制，稅務紀錄顯示，川普2013年至2015年在中國發展商標授權生意時，用這個帳戶繳稅18萬8561美元。

稅務紀錄不含可能透過這3國銀行帳戶流通的資金詳情。美國國稅局（IRS）要求申報人揭露收入中源自其他國家的部分。

川普集團（Trump Organization）律師賈登（Alan Garten）回應紐時詢問表示，川普國際飯店管理公司在中國設立辦事處「探索亞洲飯店業商機」後，與一家在美國設有辦事處的中資銀行開戶，以便繳納中國稅金。

賈登說，「探索亞洲飯店業商機」未促成任何交易與其他商業活動，自2015年起，川普國際飯店管理公司中國辦事處便停止運作，銀行帳戶雖然還開著，但從未挪作其他用途。

賈登未公布川普是在哪家中資銀行開戶。截至2019年，中國最大國有銀行中國工商銀行在紐約曼哈頓川普大樓（Trump Tower）租用3層樓，外界質疑川普未迴避利益衝突。

美國總統大選再過兩週就是投票日。從川普發動美中貿易戰、要求追溯2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）源頭到近期形容白登是北京「傀儡」，中國一直是選戰熱門議題。

川普長期在中國發展商標授權生意，早在2006年就在香港與中國大陸申請註冊商標。川普2017年1月就任總統後，中國政府批准多件川普商標申請案；川普長女伊凡卡（Ivanka Trump）加入白宮幕僚團隊後，個人事業在中國註冊多項商標也過關。