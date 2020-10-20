攻擊佛奇打擊白登？川普再轟佛奇「不團結」

川普總統20日再批佛奇「沒有團隊精神」。(美聯社)

川普 總統20日稱他與國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)相處良好，卻又批佛奇不團結，前一日他稱「民眾聽膩佛奇和所有那些白癡的話」；由於民主黨總統候選人白登 呼籲民眾聽佛奇建議，川普似乎藉由攻擊佛奇來棒打白登。

隨著選舉邁入倒數兩周，川普在關鍵選舉州的民調持續落後白登；另一波新冠疫情再起之際，川普也加速對科學和科學家的攻擊，傳遞前後不一的訊息，這恐讓他難以吸引到鐵票之外的選民。

川普20日堅稱他與佛奇相處良好，但他接受「福斯與朋友」(Fox & Friends)電話訪問時談到佛奇，「他人不錯，唯一就是他有時不太團結。」川普否認兩點相違背。

川普在賓州伊利(Erie)舉行造勢時告訴記者，他競選時不害怕，而是滿懷憤怒與喜悅，他也充滿信心，因為他自認有卓越政績。

為了鼓舞幕僚士氣，川普改抨擊政府團隊的科學家對疫情看法太過負面；川普19日與連任團隊幕僚通話時表示：「大家早已聽膩佛奇和那些白癡的話，每次他上電視就會扔出震撼彈，但如果你開除他，將出現更大的炸彈，佛奇根本是場災難。」

按照川普描述，佛奇體現了爛科學，並借力使力以此攻擊白登；川普19日在亞利桑納州競選活動中，引述白登呼籲民眾聽取佛奇建議，

川普告訴觀眾：「白登想聽佛奇的話，他想聽佛奇的話。」

川普此話似乎暗示美國人認為，聽科學家建議是個爛主意，但實際上，民調顯示美國人對科學家的信任比川普高。

川普上周末也試圖將防疫策略描述為經濟與公衛之間的抉擇，「白登會聽科學家的話，如果我都聽他們的話，我們國家現在就會陷入大規模衰退。」

川普與佛奇的關係向來緊張，但現在川普更明顯表達對佛奇的不悅；目前不曉得川普批評科學家的新選戰策略是否有用，尤其是佛奇在民調中備獲信賴。