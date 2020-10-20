不錄了！川普專訪突然喊卡 推文砲轟主持人沒戴口罩

川普。(美聯社)

美國 有線電視新聞網（CNN）報導，川普 總統20日突然無預警結束與CBS新聞「60分鐘」的專訪，後來也未出席原定與副總統潘斯的聯訪。川普隨後推文砲轟主持人未戴口罩並說專訪內容不實和偏頗，他並打算在節目播出前公開專訪內容。

知情人士指出，川普與主持人斯塔爾（Lesley Stahl）在白宮 的訪談進行約45分鐘後，川普突然說要結束訪談，他還說，相信CBS新聞已經有足夠的素材可以用。

Lesley Stahl of 60 Minutes not wearing a mask in the White House after her interview with me. Much more to come. pic.twitter.com/0plZG6a4fH — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2020

川普隨後在推特上指控主持人沒戴口罩並上傳一段斯塔爾在白宮沒戴口罩的影片並表示，「基於報導的準確性，我考慮在節目撥出前公開我與斯塔爾的訪談內容，如此大家就能看見所謂的不實和偏頗訪談內容是什麼」。

然而，知情人士指出，川普張貼的影片是在他突然說要結束訪談後拍下的，當時主持人還未來得及走去拿個人物品戴上口罩，但斯塔爾在進入白宮直到專訪前一直都戴著口罩。

CBS新聞沒有立即回應CNN置評要求；白宮則沒有對這則報導提出異議。