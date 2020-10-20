我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠今年「多害死」30萬人 CDC強烈建議戴口罩搭機

川普造勢高呼「拿下賓州就贏了選舉」

不錄了！川普專訪突然喊卡 推文砲轟主持人沒戴口罩

編譯胡夢瑋／綜合報導
川普。(美聯社)
川普。(美聯社)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普總統20日突然無預警結束與CBS新聞「60分鐘」的專訪，後來也未出席原定與副總統潘斯的聯訪。川普隨後推文砲轟主持人未戴口罩並說專訪內容不實和偏頗，他並打算在節目播出前公開專訪內容。

知情人士指出，川普與主持人斯塔爾（Lesley Stahl）在白宮的訪談進行約45分鐘後，川普突然說要結束訪談，他還說，相信CBS新聞已經有足夠的素材可以用。 

川普隨後在推特上指控主持人沒戴口罩並上傳一段斯塔爾在白宮沒戴口罩的影片並表示，「基於報導的準確性，我考慮在節目撥出前公開我與斯塔爾的訪談內容，如此大家就能看見所謂的不實和偏頗訪談內容是什麼」。

然而，知情人士指出，川普張貼的影片是在他突然說要結束訪談後拍下的，當時主持人還未來得及走去拿個人物品戴上口罩，但斯塔爾在進入白宮直到專訪前一直都戴著口罩。

CBS新聞沒有立即回應CNN置評要求；白宮則沒有對這則報導提出異議。

編輯推薦

川普 白宮 美國

上一則

趕大選前完成 最高法院大法官提名26日表決

下一則

創報38年首度表態「今日美國報」背書挺白登

延伸閱讀

川普賓州造勢 「賓州勝就贏大選」

川普賓州造勢 「賓州勝就贏大選」
川普造勢高呼「拿下賓州就贏了選舉」

川普造勢高呼「拿下賓州就贏了選舉」
世界晚報／川普讓中國吃盡苦頭 為何北京盼他連任？

世界晚報／川普讓中國吃盡苦頭 為何北京盼他連任？
總統大選決戰6大搖擺州 川普民調緊咬白登

總統大選決戰6大搖擺州 川普民調緊咬白登

熱門新聞

紐約時報編輯委員會(The Editorial Board)16日對川普總統上台以來的施政表現發表「判決」(THE VERDICT)。(圖／截取自紐約時報網站)

紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台

2020-10-17 22:50
現在距11月3日美國總統大選日只剩三周，民調數據顯示，民主黨候選人白登（左）一直領先現任總統川普。但分析師指出，從股市指標來看，川普還是有可能勝選。（美聯社）

白登贏定了？分析師：近百年靈驗指標站在川普這邊

2020-10-14 05:25

1張圖看疫情：全球確診破4千萬 全美確診逾821萬

2020-10-20 04:00
NBC主持人賈斯禮(右)在15日與川普的里民大會上，對川普總統許多違背事實的發言，會及時反詰；她準備充分且咄咄逼問川普，讓習慣說謊的川普占不到便宜。(美聯社)

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

2020-10-16 22:27
眾院議長波洛西仍對國會達成新一輪紓困方案懷抱希望。新華社

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

2020-10-19 01:51
川普總統在大選年突然變臉反中，與中國國家主席習近平的友情也不再。(路透)

WSJ：川普變臉反中 這句「新冠病毒來自美軍」是導火線

2020-10-17 21:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2歲女兒拍媽裸體 誤傳15人 同事點開尷尬回「謝謝」

2歲女兒拍媽裸體 誤傳15人 同事點開尷尬回「謝謝」
收到陌生男裸照怎麼辦？她一句神回覆嚇退對方

收到陌生男裸照怎麼辦？她一句神回覆嚇退對方
逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚
投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證
麥當勞前員工爆料 加註「一條件」就能點到剛炸好薯條

麥當勞前員工爆料 加註「一條件」就能點到剛炸好薯條