不錄了！川普專訪突然喊卡 推文砲轟主持人沒戴口罩

美國 有線電視新聞網(CNN)報導,川普 總統20日突然無預警結束與CBS新聞「60分鐘」的專訪,後來也未出席原定與副總統潘斯的聯訪。川普隨後推文砲轟主持人未戴口罩並說專訪內容不實和偏頗,他並打算在節目播出前公開專訪內容。

知情人士指出,川普與主持人斯塔爾(Lesley Stahl)在白宮 的訪談進行約45分鐘後,川普突然說要結束訪談,他還說,相信CBS新聞已經有足夠的素材可以用。

Lesley Stahl of 60 Minutes not wearing a mask in the White House after her interview with me. Much more to come. pic.twitter.com/0plZG6a4fH