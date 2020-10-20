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趕大選前完成 最高法院大法官提名26日表決

中央社華盛頓20日專電
參議院多數黨領袖麥康諾今天表示，將在26日針對最高法院大法官提名人巴瑞特（圖）提名案進行院會表決。（美聯社）
參議院多數黨領袖麥康諾今天表示，將在26日針對最高法院大法官提名人巴瑞特（圖）提名案進行院會表決。（美聯社）

美國最高法院大法官提名案22日將在參議院司法委員會投票。參議院多數黨領袖麥康諾今天表示，司委會表決後，將送院會於26日投票，以在11月3日總統大選投票日前通過此案。

麥康諾（Mitch McConnell）今天在參議院共和黨團午餐會後記者會上表示，將在26日針對最高法院大法官提名人巴瑞特（Amy Coney Barrett）提名案進行院會表決。

美國總統川普於9月26日正式提名巴瑞特繼任最高法院大法官，接替病故的自由派大法官金斯柏（Ruth Bader Ginsburg），期望能擴大保守派在最高法院勢力。

巴瑞特上週在參議院司法委員會接受參議員連日質詢後，司委會主席葛理漢（Lindsey Graham）16日宣布，司委會將在22日表決巴瑞特人事案。

「國會山莊報」（The Hill）指出，司委會22日表決通過後，預計將立即在23日批准這項提名並送交院會，讓參議院能展開準備，在週日進行程序性步驟，以便參議院院會能排入26日議程，進行最後辯論與表決。

目前聯邦參議院中，共和黨占53席，民主黨與獨立派擁有其餘47席，由於共和黨占多數，這項人事案應能順利通過。最高法院的保守派與自由派比重也將因此拉大到6比3。

川普與共和黨急著通過巴瑞特的提名案，除了希望能拉攏傳統保守派選民外，總統大選萬一出現爭議時，是否能獲得最高法院大法官相挺，也是考量之一。

儘管在金斯柏過世後，保守派在最高法院仍以5比3力壓自由派，但並不意味最高法院判決會偏向共和黨。

最高法院昨天以4比4的票數，裁定同意賓州延長3天接收通訊不在籍投票的選票，駁回共和黨期望攔阻下級法院給予選民更寬裕投票時間的決定。

這項投票清楚表明，保守派大法官不一定會倒向保守派立場。最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）雖然被認為屬於溫和保守派，但在多起判決中站在自由派一方，還曾遭到副總統潘斯（Mike Pence）批評。

這也讓巴瑞特的人事案格外受到白宮與共和黨關注，希望能一舉拉開兩派陣營差距。

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