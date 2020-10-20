我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠今年「多害死」30萬人 CDC強烈建議戴口罩搭機

川普造勢高呼「拿下賓州就贏了選舉」

美國會小組推包裹式提案 盼一口氣過7部挺台法案

中央社華盛頓20日專電
美國國會眾議院「中國工作小組」盼一口氣過7部挺台法案。(美聯社)
美國國會眾議院「中國工作小組」盼一口氣過7部挺台法案。(美聯社)

現任美國國會任期將於明年1月期滿，為了加速通過重要法案，眾議院「中國工作小組」今天提出包裹式法案，囊括支持美台交往限制鬆綁、定期軍售及台灣國際參與等7部挺台法案。

第116屆美國國會任期將於明年1月3日期滿，屆時尚未通過法案將失效。為了趕在任期結束前通過重要法案，共和黨5月成立的眾議院「中國工作小組」今天包裹137部法案，提出「中國工作小組法案」（China Task Force Act）。

根據提案內容，囊括法案涉及諸多議題，包括對抗中共全球惡意影響力、推動美國在5G標準設立的領導地位，及對在聯合國體制內進行惡意影響力的會員國究責等。

其中有7部與台灣直接相關法案，包含呼籲美方定期對台軍售、支持台灣有意義參與聯合國等國際組織的「台灣保證法案」（Taiwan Assurance Act），及確保美國履行台灣關係法義務、維持美軍阻止中國武力犯台能力的「台灣防衛法」（Taiwan Defense Act）。

盼讓台灣人員在美國領土秀國旗、著制服的「台灣主權象徵法案」（Taiwan Symbols of Sovereignty Act）、推動台灣加入國際貨幣基金（IMF）的「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），及確保國際金融機構公平僱用台灣人的「台灣公平雇用法案」（Employment Fairness for Taiwan Act）也包含在其中。

此外，包裹提案也列入盼透過獎學金強化美國官員對台灣了解的「台灣獎學金法案」（Taiwan Fellowship Act），及一部指示美國國務卿研擬策略，協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員身分的法案。

「中國工作小組」指出，包裹提案內2/3法案擁有跨黨派支持，且超過1/3已獲參眾兩院其中一院通過。工作小組9月底發布一份全面性報告，就如何對抗北京惡意行徑列出超過400項建議，這些法案都囊括其中。

工作小組主席、眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）表示，中共惡意行徑造成世代性威脅，需要立即採取作為。「在中共加大軍事侵略、將供應鏈『武器化』，並明目張膽攻擊支撐美國社會與國際繁榮的民主價值之際，我們不能再後退。」

麥考爾指出，包裹式提案所囊括法案，將能形塑美國未來幾年對中外交政策。他呼籲，美國國會應在今年內盡快通過此提案。

編輯推薦

台灣 美國 中國

上一則

川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？

下一則

趕大選前完成 最高法院大法官提名26日表決

延伸閱讀

「警察選民指南」反20號提案是假的 選民勿受騙

「警察選民指南」反20號提案是假的 選民勿受騙
美國擬祭百億美元銀彈 遊說他國封殺中國5G

美國擬祭百億美元銀彈 遊說他國封殺中國5G

劉雲平：16號提案衝擊亞裔有限 主要是「平衡」白人學生人數

劉雲平：16號提案衝擊亞裔有限 主要是「平衡」白人學生人數
高盛：民主黨若橫掃 紓困金額會更高

高盛：民主黨若橫掃 紓困金額會更高

熱門新聞

紐約時報編輯委員會(The Editorial Board)16日對川普總統上台以來的施政表現發表「判決」(THE VERDICT)。(圖／截取自紐約時報網站)

紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台

2020-10-17 22:50
現在距11月3日美國總統大選日只剩三周，民調數據顯示，民主黨候選人白登（左）一直領先現任總統川普。但分析師指出，從股市指標來看，川普還是有可能勝選。（美聯社）

白登贏定了？分析師：近百年靈驗指標站在川普這邊

2020-10-14 05:25

1張圖看疫情：全球確診破4千萬 全美確診逾821萬

2020-10-20 04:00
NBC主持人賈斯禮(右)在15日與川普的里民大會上，對川普總統許多違背事實的發言，會及時反詰；她準備充分且咄咄逼問川普，讓習慣說謊的川普占不到便宜。(美聯社)

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

2020-10-16 22:27
眾院議長波洛西仍對國會達成新一輪紓困方案懷抱希望。新華社

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

2020-10-19 01:51
川普總統在大選年突然變臉反中，與中國國家主席習近平的友情也不再。(路透)

WSJ：川普變臉反中 這句「新冠病毒來自美軍」是導火線

2020-10-17 21:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2歲女兒拍媽裸體 誤傳15人 同事點開尷尬回「謝謝」

2歲女兒拍媽裸體 誤傳15人 同事點開尷尬回「謝謝」
收到陌生男裸照怎麼辦？她一句神回覆嚇退對方

收到陌生男裸照怎麼辦？她一句神回覆嚇退對方
逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚
投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證
麥當勞前員工爆料 加註「一條件」就能點到剛炸好薯條

麥當勞前員工爆料 加註「一條件」就能點到剛炸好薯條