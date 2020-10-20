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川普造勢高呼「拿下賓州就贏了選舉」

川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？

中央社北京20日綜合外電報導
在美國總統川普紛亂的首任任期內，他經常對中國表達不滿和震怒。但弔詭的是，北京可能樂見川普連任，因預期美國在川普繼續領導下，影響力將減弱，提供中國崛起的機會。美聯社
在美國總統川普紛亂的首任任期內，他經常對中國表達不滿和震怒。但弔詭的是，北京可能樂見川普連任，因預期美國在川普繼續領導下，影響力將減弱，提供中國崛起的機會。美聯社

在美國總統川普紛亂的首任任期內，他經常對中國表達不滿和震怒。但弔詭的是，北京可能樂見川普連任，因預期美國在川普繼續領導下，影響力將減弱，提供中國崛起的機會。

川普在「美國優先」口號下，將中國描繪為對美國和全球民主的最大威脅。他發動貿易戰，造成中國數百億美元損失。川普還大肆批評中國科技企業，並將新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情全部怪罪北京。

自從美國和中國40年前建立正式外交關係以來，雙邊關係從未如此冰冷。北京已警告，中國不想捲入和美國的新冷戰。

然而，在中國國家主席習近平尋求鞏固中國崛起成為全球強權國家同時，川普若在11月3日的總統大選勝出，或許對中國有利。

美國巴克內爾大學（Bucknell University）政治暨國際關係教授朱志群接受法新社訪問時指出，川普若連任，可能讓北京獲得「機會，以全球化、多邊主義和國際合作的領導者之姿，強化中國在全球的地位」。

川普不僅帶領美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）和巴黎氣候協定，對中國貨品課徵數百億美元關稅，還在全球新冠肺炎疫情高峰時，讓美國退出世界衛生組織（WHO）。

而在每個美國撤退的地方，習近平就前進。他讓中國看來像是自由貿易的捍衛者和對抗氣候變遷的領航員，還承諾將與較貧窮國家共享任何可能的COVID-19疫苗。

朱志群說：「川普的第二任任期，可能會讓中國有更多時間發展成為世界舞台上的大強國。」

美國哈佛大學甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）的中國專家陸克（Philippe Le Corre）也同意，川普的「美國優先」政策若持續下去，長期而言對北京有利。他說，川普的政策「讓華府和傳統盟邦局部切斷關聯」，使中國獲得操作空間。

川普讓中國在經濟和政治上受苦，這點無庸置疑。美中1月簽訂的貿易戰部分停戰協議，強迫中國2年內加碼進口2000億美元美國產品。華府還把砲火對準號稱構成安全威脅的中國科技企業，包括華為和熱門短影音軟體TikTok都被鎖定。

美中之間的敵意更延伸到國防和人權事務，與台灣、香港和新疆穆斯林維吾爾族遭到不當對待的相關議題，都在美國引起迴響。

而若美國民主黨候選人白登（Joe Biden）擊敗川普當選總統，中國在所有這些議題上恐怕也不太能鬆口氣。北京擔心，白登很可能讓美國再度領導人權事務，在維吾爾族、西藏和香港自由等議題上對中國施壓。

朱志群便指出：「在新疆和西藏的人權議題上，白登很可能會比川普態度更強硬。」

至於在美中競爭重要戰場：科技和貿易事務，白登政府還有多少操作空間，目前仍是未知數。

戰略暨國際研究中心（CSIS）中國權力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示：「白登將延續（對中國）關稅，我懷疑他會單方面取消。北京若想讓關稅解除，很可能得對美國其他要求做出讓步。」

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