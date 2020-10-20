為何歐美疫情升溫 亞洲控制有成？

台灣防疫有成，百貨周年慶人潮爆滿。記者林俊良／攝影

華爾街日報報導，全球新冠肺炎疫情 出現明顯差距，美國與歐洲各地病例再度激增，但在亞洲多數國家，病例維持小幅增加，這是因為亞洲文化強調顧全大局，歐美強調個人自由；亞洲各國政府及早追蹤確診者接觸史，歐美則認為追蹤接觸史妨礙隱私而多半沒這樣做；亞洲嚴格執行隔離，歐美則相對鬆散；亞洲的旅行限制也比歐美嚴密許多。

從9月以來，中國、日本、南韓、新加坡 和香港 每天合計新增病例少於1000例，美國卻是直到本月19日為止，平均每天新增5萬6000多例，歐洲直到本月19日為止，平均每天新增8萬8000例。

全球三分之一人口住在東亞和東南亞，但在全球因新冠肺炎病故的110萬人中，這兩個人口稠密區占不到兩成，歐美合計則占近半。

華爾街日報指出，亞洲與歐美疫情嚴重程度不同，首先是因為文化，亞洲文化強調犧牲小我、顧全大局，歐美則強調自由，不喜歡受約束。新加坡國立大學公共衛生學院院長張毅穎說：「個人行為會影響他人健康，亞洲多數社會都了解這一點，這就是為什麼亞洲人比較容易遵守防疫措施。」

在義大利米蘭開中義料理餐廳的法蘭西斯科．吳說：「西方人自由慣了，不喜歡被約束和自我犧牲，居家避疫1個月就受不了。」

此外，亞洲政府及早使用監控手段追蹤接觸史，成功防止疫情擴散。南韓政府仔細檢查智慧手機資料、信用卡紀錄和監視器畫面，追查確診者接觸史。人們進夜店、卡拉OK店和電影院前，必須用手機掃QR碼，萬一疫情爆發時方便追蹤。

不過，西方並未複製這種作法，認為這會侵犯隱私。歐洲一些國家推出追蹤接觸史APP，讓民眾自由下載，但使用者並不多。

還有，亞洲國家通常會將確診者送到官方檢疫所隔離，就算確診者沒有症狀也一樣。在越南、香港、新加坡等地，確診者的密切接觸者也必須在檢疫所隔離，但西方國家就鬆散多了，通常要求確診者在家隔離，但民眾常常不遵守。

另外，亞洲國家的旅行限制比歐美嚴格。旅客入境通常須接受病毒檢測。香港、南韓、紐西蘭等地還要求在政府監控下隔離兩周。在亞太地區，61%國家和地區仍完全不開放外國旅客入境，反觀歐陸，今年夏天感染率降低之後，各國急著開放邊境並鼓勵旅遊，而旅客和年輕人正是疫情主要傳播者。