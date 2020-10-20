川普條款？大選辯論「插嘴禁制令」引偏心控訴

圖為川普（左）與白登的首場辯論。（美聯社）

已進入倒數14天的2020美國 大選，即將在22日進行最後一場的總統電視辯論。但在辯論熱身的72小時前，主辦的總統辯論委員會卻突然修改了辯論規則，並加入了「反插嘴靜音按鈕」——根據主辦單位的說明，這項靜音機制只會在「候選人答題第一次申論的2分鐘內」啟動，到了質詢與交叉辯論階段「川普 和白登 仍可『自由插話』」——儘管相關對策是因應先前的川白辯論時態，以「維持辯論節奏與政策內容」為由；但當事人之一的川普總統，卻對臨陣新增規則的作法極不以為然，因此他一方面強調自己「要辯就來沒在怕」，另一方面卻再度質疑總統辯論委員會的主持團隊與辯題設定「全都偏心白登太離譜」。

2020年美國總統大選的最後一場電視辯論會長達90分鐘，形式將與總統辯論的第一戰相同，由主持人設定6大主要議題，並針對兩名候選人各自的朝野立場、執政經歷與政見主張，提出「同一主題的不同針對性提問」。

設定中，六大主題的段落辯論時間，分別是每段15分鐘。其中，白登與川普各自針對主題提問，將分別有「2分鐘」的開題申論時間——而這也是本回「靜音鈕」新制，會自動生效的時機——之後，兩名候選人才會進入進一步的辯論與交叉質問橋段，此時的插嘴、回話與辯駁戰術，則不受靜音鈕限制。

華府一家酒吧的電視，呈現著美國總統大選第一場辯論的畫面。（Getty Images）

「在這種敏感時刻我們都明白：無論怎樣修正辯論機制，雙方陣營都很難完全滿意。正方會覺得改得太超過，但反方又認為修得不痛不癢——過猶不及，父子騎驢——但我們仍相信我們的調整決定，將有助於一場公正流暢的辯論會開展，畢竟有效的政見交鋒才符合美國選民的權益，這也正是總統辯論會之所以存在的主因。」

辯論委員會表示，相關規則是源自於第一場辯論「大亂鬥」的流程修正；但美國媒體與社會輿論，大多認為此一新規等同於「川普條款」，因為在2016、2020大選的辯論會上，川普的風格素來以打亂對手節奏、搶走對手鋒芒的各種插嘴戰術聞名（此一政策雖有風度爭議，但並沒有相應的違規對策）。因此，川普陣營方面也發出了聲明稿，強調自己「雖然不服新規的制定精神」，但仍會「欣然接受挑戰」：

「儘管戴著有色眼鏡的辯論委員會，硬要在辯論的最後一刻變動規則，好暗中為他們偏好的候選人助陣護航...但川普總統仍非常樂意再與白登『一辯長短』！」

事實上，在第一場總統辯論之後，整體民調與氣勢都暫居下風的川普陣營，就已將辯論會視為「白登啦啦隊的護航舞台」。之中川普方面固然有選舉戰術的誇張成份，但一系列的主持爭議與信任問題，卻也讓總統辯論委員會陷入了史無前例的難堪僵局。

史卡利。（美聯社）

川普陣營的控訴對象，主攻的事證是第二場總統辯論會（原定於10月15日，但因為染疫後狀況不明的川普拒絕『視訊辯論』形式，而臨時中止）的主持人——《C-SPAN》政治新聞部主任史卡利（Steve Scully）。

在第二場總統辯論會的「取消前夕」，不滿辯論改成線上形式的川普，曾隔空對史卡利發動一場政治罵戰，並指控主持人「反川派色彩明顯」所以偏心。但對此，史卡利則在Twitter上回擊，並標籤了川普的前心腹幕僚——只擔任白宮通訊聯絡主任10天就被開除，之後倒戈成為「反川大將」的史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）——嘲諷性地詢問：「我應該回話川普嗎？」

以口不擇言聞名的史卡拉穆奇，過去曾是川普競選團隊的重要幕僚，之後也因為他與總統本人的言詞風格相近，而在2017年被總統延攬任官。然而當時白宮團隊內，正因一系列的人事風波而陷入動盪，因此為了幫助川普穩住陣腳而受邀擔任白宮幕僚長的陸戰隊上將凱利（John Kelly），這才以「清君側」為名，雷厲風行地開除了僅上任10天、但暴言風波不段的史卡拉穆奇。

史卡拉穆奇被趕出川普團隊後，反而順應時勢成為了「反川大將」，並多次主張「縱容總統瞎搞的共和黨，會在大選中隨川普一起完蛋」；不過諷刺的是，當初開除他的幕僚長凱利，後來也與川普第一家庭鬧翻而退隊，之後也與前國防部長「瘋狗」馬提斯（Jim Mattis）...等川普上任初期的「將軍內閣」站在同一陣線，於軍系網路中明顯地反對昔日老闆川普的連任。

史卡利與史卡拉穆奇的Twitter互動，雖然內容上沒有太多資訊，但由於兩人的發話時間「第二場總統辯論會...還沒有正式取消」，因此「辯論主持人與反川大將眉來眼去諷刺總統候選人」的風波，也迅速引發政壇與媒體圈的批判譴責——但對此，史卡利卻公開對電視台說謊，辯稱「是帳號被駭客入侵」才會如此失態。直到後來被內部調查識破，史卡利才終於公開道歉，並遭《C-SPAN》無限期停職懲處。

華勒斯。（美聯社）

史卡利說謊事件，讓一直懷疑「總統辯論委員會偏心白登」的川普，更是找到了加重火力的話柄。因此儘管同意參加第三場辯論會，川普團隊卻加重火力，不斷猛轟預定主持人——《NBC新聞台》的白宮線記者維爾克（Kristen Welker）。

「維爾克是民主黨派來的！她是不公正的激進極左翼！陰謀偏心！」在辯論會之前，川普與幕僚團隊就對維爾克的提問布局感到高度不滿，並針對她的過往經歷與風格，提出了爭議的立場質疑。

維爾克為第三場辯論會設定的六大題目，分別為——「戰疫COVID-19」、「美國家庭」、「美國種族問題」、「氣候變遷」、「國家安全對策」與「總統領導力」——儘管之中包括防疫、種族衝突等問題，確實是牽動2020選戰的熱門重點與美國本土選民最為關注的議題，但維爾克的基本設定題目，卻與第一場辯論會的主題高度重疊，並也因此引發川普團隊的反彈與質疑。

「外交政策呢？經濟成果呢？怎麼又要講防疫和種族問題，辯論題綱是歐巴馬設定的吧？」川普團隊認為，在最後一場總統辯論會裡，應該要好好討論川普拿手、且更能揭露「白登家族坦腐疑案」與過往施政不力的外交政策。因此幕僚團隊也一度提出抗議申訴，但預計整體的辯論方向，並不會因此而調整。

與此同時，親川普的媒體《Fox News》也在其政論節目上，著重猛轟維爾克「可能支持白登所以不公正」的可能性，並質疑長居華府的維爾克是「註冊民主黨初選投票的民主黨人」；不過微妙的是，在第一場總統辯論會的主持人——《Fox News》的重量級主播華勒斯（Chris Wallace）——也同樣參加了華府民主黨的初選投票，但《Fox》卻迴避了對自家王牌的對等抨擊（由於DC選情長年由民主黨坐大，如果不登記參加民主黨初選，等同於對地方選舉放棄立場，因此華勒斯、維爾克等華府白宮線記者，才會有此登記風氣）。

根據《RealClearPolitics》的綜合民調數據，目前美國全國民調中，白登仍領先川普8.9%；但在佛羅里達、俄亥俄與北卡羅萊納...等關鍵搖擺州，川普與白登的差距則被拉回到了平手、或各自正負2%的誤差範圍內。