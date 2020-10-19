大選辯論最終場 川營要求加辯「外交政策」
大選倒數15天，最新全國民調顯示，現任總統川普落後民主黨總統候選人白登（Joe Biden）約10個百分點。川普的競選經理史特平（Bill Stepien）19日致函總統辯論委員會，要求重新考慮和安排辯論主題，側重「外交政策」，並提到白登兒子杭特‧白登（Hunter Biden）介紹外國企業給父親，牽線獲利一事。
因川普本月初染疫且不同意遠距辯論，總統辯論委員會取消原定15日舉行的第二場辯論會，22日為這次總統大選最後一場總統辯論，聲勢落後的川普要如何出招，備受外界關注。
原定第三場辯論主題有六個，包括對抗新冠肺炎、家庭、種族、氣候變遷、國家安全與領導統御；史特平說，外交政策的比率太低，且很多題目和第一場辯論主題重疊。
史特平說，白登的次子杭特居間安排讓當時是美國副總統的白登接觸中國相關的能源公司，還從中獲益，若一個美國主要政黨的總統候選人可以對中國共產黨妥協，「美國人應該都聽聽看到底怎麼回事，若白登想迴避，一點都不令人意外。」
史特平批評總統辯論委員會偏好白登，協助其避開敏感議題，是徹底地不負責任，他要求總統辯論委員會修改辯論主題，強化外交政策。
史特平表示，白登一直在迴避討論外交政策，尤其是在川普促成阿聯、巴林和以色列的歷史性和平協議之後，白登是好戰份子，且在從政47年裡促進中國得利，棄美國勞工於不顧。
第三場總統辯論將在田納西州納許維爾（Nashville）的貝爾蒙特大學（Belmont University）舉行，這場辯論的主持人是國家廣播公司（NBC）的韋爾克（Kristen Welker）。
攤開川普的外交成績單：
編輯推薦
上一則
Google：疑似中國駭客「釣魚」入侵白登陣營電腦
下一則
FB留言