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法新社：新冠確診全球逼近4000萬例 病故逾111萬

中央社巴黎18日綜合外電報導
根據世界實時統計數據Worldometer網站，目前全球累計新冠病例已達4002萬3135例。圖為17日晚間巴黎街頭一片死寂。（中新社）
根據世界實時統計數據Worldometer網站，目前全球累計新冠病例已達4002萬3135例。圖為17日晚間巴黎街頭一片死寂。（中新社）

09:45更新

法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間18日11時（美東18日上午7時），全球至少111萬1152人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），累計至少3974萬2730例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有2734萬1000人被認為已康復。

法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或症狀最嚴重的病例。

全球17日通報新增5302人病歿、37萬2882起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（1033死）、美國（661死）與巴西（461死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計21萬9289人病故、810萬6752例確診，至少322萬573人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（15萬3675人喪生、522萬4362例確診）、印度（11萬4031人喪生、749萬4551例確診）、墨西哥（8萬6059人喪生、84萬7108例確診）及英國（4萬3579人喪生、70萬5428例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有102人染疫喪命；其次依序為比利時（90人）、玻利維亞（73人）和巴西（72人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計37萬9605死、1046萬3815例確診；歐洲累計24萬9826死、733萬1743例確診；美國和加拿大共計22萬9035死、830萬3073例確診。

亞洲共計15萬9279死、967萬3315例確診；中東地區共計5萬2851死、229萬9676例確診；非洲共計3萬9552死、163萬7885例確診；大洋洲共計1004死、3萬3223例確診。

世界實時統計數據網站：全球新冠確診破4000萬例

09:25發布

根據世界實時統計數據Worldometer網站，目前全球累計2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例已達4002萬3135例，總計111萬5599人病故。

2019冠狀病毒疾病疫情持續升溫。全球新增確診於16日晚間首度突破40萬例，創下單日新高紀錄。

路透社統計全球累計確診病例也逼近4000萬例，總計超過3972萬例確診、110萬9548人死亡。自去年12月中國出現首宗病例後，全球超過210個國家地區出現病例。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站則指出，目前全球累計3972萬1801例確診、111萬467人病故。

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