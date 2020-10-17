川普造勢口誤 馬克宏從法國總統變總理

美國總統川普（右）17日在造勢場合上，口誤將法國總統馬克宏（左）說成「總理」。圖為兩人2019年12月3日在英國倫敦進行北約峰會前會面。（路透資料照片）

美國 總統川普 老愛挖苦他的民主黨籍對手白登（Joe Biden）是失言大王，但今天出洋相的卻是自己，他在造勢場合中將法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）稱為總理。

法新社報導，川普是在密西根州造勢時，口誤將馬克宏「降職」。美國11月3日大選剩下不到三周，川普在支持度落後情況下猛跑行程、拉抬聲勢。

川普向選民談及美國與加拿大、墨西哥之間的北美自由貿易協定（NAFTA）時，直說這是一起對美國很糟糕的協定，是他堅持重談的，接著話鋒一轉，說到馬克宏和巴黎氣候協定。

川普跟選民說，除了北美自由貿易協定，「各位猜猜我還阻止了什麼？巴黎環境協定」。川普因質疑全球暖化背後的科學證據，2017年片面退出巴黎氣候協定，直說這起協定讓美國痛失就業機會。

「我很喜歡總理馬克宏，但我說『那裡情況如何？協定進行的如何？』情況其實不太好。」

「我替各位省了數兆美元，沒有其他人敢這麼做。我說啊，這個協議糟糕透頂，基本上是想剝奪我們的財富。」

川普和馬克宏一度存有「兄弟情」（bromance），但幾年下來不僅情誼降溫，兩人間還有所謂的「握手戰」，亦即馬克宏模仿川普在跟人握手時，握緊猛搖卻不放手的習慣。

2019年法國一場雙邊會議中，馬克宏把川普的手握得之緊、時間又長，鬆開之後，川普手上還留下明顯白色指印。