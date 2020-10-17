我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際首例！青島冷藏食品包裝檢測出新冠活病毒

紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

川普造勢口誤 馬克宏從法國總統變總理

中央社／華盛頓17日電
美國總統川普（右）17日在造勢場合上，口誤將法國總統馬克宏（左）說成「總理」。圖為兩人2019年12月3日在英國倫敦進行北約峰會前會面。（路透資料照片）
美國總統川普（右）17日在造勢場合上，口誤將法國總統馬克宏（左）說成「總理」。圖為兩人2019年12月3日在英國倫敦進行北約峰會前會面。（路透資料照片）

美國總統川普老愛挖苦他的民主黨籍對手白登（Joe Biden）是失言大王，但今天出洋相的卻是自己，他在造勢場合中將法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）稱為總理。

法新社報導，川普是在密西根州造勢時，口誤將馬克宏「降職」。美國11月3日大選剩下不到三周，川普在支持度落後情況下猛跑行程、拉抬聲勢。

川普向選民談及美國與加拿大、墨西哥之間的北美自由貿易協定（NAFTA）時，直說這是一起對美國很糟糕的協定，是他堅持重談的，接著話鋒一轉，說到馬克宏和巴黎氣候協定。

川普跟選民說，除了北美自由貿易協定，「各位猜猜我還阻止了什麼？巴黎環境協定」。川普因質疑全球暖化背後的科學證據，2017年片面退出巴黎氣候協定，直說這起協定讓美國痛失就業機會。

「我很喜歡總理馬克宏，但我說『那裡情況如何？協定進行的如何？』情況其實不太好。」

「我替各位省了數兆美元，沒有其他人敢這麼做。我說啊，這個協議糟糕透頂，基本上是想剝奪我們的財富。」

川普和馬克宏一度存有「兄弟情」（bromance），但幾年下來不僅情誼降溫，兩人間還有所謂的「握手戰」，亦即馬克宏模仿川普在跟人握手時，握緊猛搖卻不放手的習慣。

2019年法國一場雙邊會議中，馬克宏把川普的手握得之緊、時間又長，鬆開之後，川普手上還留下明顯白色指印。

編輯推薦

川普 馬克宏 美國

上一則

65%選民：川普如連任 美國分歧更嚴重

下一則

美要關孔子學院 中批蓄意破壞兩國人文交流

延伸閱讀

65%選民：川普如連任 美國分歧更嚴重

65%選民：川普如連任 美國分歧更嚴重

紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台

紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台
川普周末跑兩州 批白登會與中國奪走工作機會

川普周末跑兩州 批白登會與中國奪走工作機會
WSJ：川普變臉反中 這句「新冠病毒來自美軍」是導火線

WSJ：川普變臉反中 這句「新冠病毒來自美軍」是導火線

熱門新聞

紐約時報編輯委員會(The Editorial Board)16日對川普總統上台以來的施政表現發表「判決」(THE VERDICT)。(圖／截取自紐約時報網站)

紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台

2020-10-17 22:50
現在距11月3日美國總統大選日只剩三周，民調數據顯示，民主黨候選人白登（左）一直領先現任總統川普。但分析師指出，從股市指標來看，川普還是有可能勝選。（美聯社）

白登贏定了？分析師：近百年靈驗指標站在川普這邊

2020-10-14 05:25
川普總統染疫後第一場戶外大型造勢競選，12日傍晚在中佛州大城奧蘭多市史丹福國際機場機棚舉行。(路透)

「紐約、加州下地獄」川普佛州拉票 1天發推51次

2020-10-12 21:16
NBC主持人賈斯禮(右)在15日與川普的里民大會上，對川普總統許多違背事實的發言，會及時反詰；她準備充分且咄咄逼問川普，讓習慣說謊的川普占不到便宜。(美聯社)

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

2020-10-16 22:27
紐約郵報爆料，指白登(左)在副總統任內，經兒子杭特(右)介紹認識烏克蘭天然氣公司Burisma高階主管，且對烏克蘭政府施壓；紐約郵報這篇報導，遭臉書以缺乏證據，限制分享。圖為白登父子一起觀賞籃球比賽。(路透)

紐郵爆白登與兒「電郵門」 臉書推特限制分享 川普開罵

2020-10-14 23:04

陸戰隊一等兵揚言槍殺華人 要中國為疫情「付出代價」

2020-10-09 19:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？
台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了
民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍

民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍
棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民