WSJ：川普變臉反中 這句「新冠病毒來自美軍」是導火線

川普總統在大選年突然變臉反中，與中國國家主席習近平的友情也不再。(路透)

川普 總統今年尋求連任，年初才與中國 簽署貿易協議，但在新冠肺炎大流行與北京打壓香港後，急遽拉高反中態勢，鷹派幕僚在疫情爆發後成功說服是關鍵，中國外交部發言人一番疫情恐源自美軍的話疑為導火索；川普政府正考慮使出更多手段，包括監視疑在美國 支援諜報工作的中國國營航空公司員工。

中央社引述「華爾街日報」報導，川普就任後便有許多國安團隊成員急於對付他們視為美國最大威脅的中國，但3年來最大絆腳石就是川普本人，因為當時川普不採納他們的觀點，且把與北京談判貿易協議當成優先要務。

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一名前國安官員回憶川普上任之初的情況說，當時國家安全會議要各單位列出希望對付中國的方法，但從強化與台灣關係，到遏止中國電信企業在全球取得優勢等一系列方案，都鮮少被採納。

不料從今年3月以來，川普卻批准一連串令人眼花撩亂的反中舉措，包括部署航艦到南海、阻止中國科技企業獲得先進技術、增加對台軍售、以從事間諜活動為由關掉休士頓的中國領事館，以及設法禁止受歡迎的中國手機App進入美國市場。

按一些現、前任華府官員的說法，讓川普政府政策大轉彎主要是出現三大情勢轉變：一是今年1月在與北京簽署第一階段貿易協議後，川普的政治算計又變了，覺得對中強硬政策有利他連任競選；二是新冠疫情從中國開始大流行後，對中鷹派今年取得主導權；三是中國政府打壓香港等地激怒美國府會。

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白宮高階幕僚們表示，川普沒有透過具體會議來明確宣示抗中，反而是今年春天源出中國的疫情傳至美國，造成美國民眾病故、經濟重創並威脅到連任之路後，讓川普的不滿逐漸累積。在行政團隊的防疫作為挨轟後，川普一改原先稱讚中國遏止疫情的口吻，轉為痛批中國造成疫情擴散。

一名聯邦政府官員透露，中國外交部發言人趙立堅3月曾推文未經證實的理論，聲稱疫情或為去年到武漢參加世界軍人運動會的美軍所帶來，這讓川普徹底抓狂。

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多名官員表示，川普政府考慮使出更多手段，包括監視疑似在美國支援諜報工作的中國國營航空公司員工、進一步打擊中方企圖影響美國政界與商界的作為、將更多中國科技公司列入黑名單。

報導指出，無論川普或前副總統白登贏得總統大選，美中對抗局勢都不大可能降溫；川普在選戰中主張強硬面對中國，白登團隊也認同川普政府對中國日益強勢的作風。