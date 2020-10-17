川普周末跑兩州 批白登會與中國奪走工作機會

川普總統17日赴密西根州舉行選前造勢，試圖挑戰白登，追回選票。(Getty Images)

川普 總統17日赴密西根州 和威斯康辛州舉行選前造勢，試圖挑戰白登，追回選票，他要求密州州長盡快重開學校，且在誇讚自己將大量汽車工廠帶回密州的同時，批評白登會與中國一同奪走密州的工作機會；川普將自己的造勢稱為「和平抗議」，以此對質民主黨人對他無視疫情 的批評，而在川普造勢前一天，密州新冠病例創疫情以來的新高，16日當天增加2015宗病例，威州疫情也持續惡化。

紐約時報和RealClearPolitics近日民調顯示，民主黨總統候選人白登在密西根州和威斯康辛州等關鍵中西部州保持領先，為扳回一城，川普17日先後赴密州、威州造勢，挑戰白登；川普表示贏了威斯康辛州就基本能得勝，「否則你們認為我大晚上在56度的冷風中做什麼？都是為了你們！」

川普誇讚自己將大量汽車工廠帶回密州，但「你們必須讓州長重開學校，開放全州」，表示密州必須結束激進主義，美國警方在本月初攔阻一起涉嫌綁架密州州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)的密謀，惠特默後來表示，川普的煽動性言論滋生極端主義分子。

川普表示，未來四年將帶領美國成為製造業強國，降低對中國的依賴，並在軍事上遠超俄羅斯和中國。

川普批評媒體「不願將攝像機轉向全場，展示現場有多少支持者」，他稱讚支持者的熱情和精神，期間因造勢現場風太大，川普藉此要求支持者送他一頂寫有「讓美國再次強大」的紅色棒球帽。

川普說，激進的左派將會讓美國變得越來越激進，稱「世上沒有任何比川普造勢現場更棒的場合」，他將「造勢活動」(rally)稱為「和平抗議」(peaceful protest)，因為民主黨說疫情期間不能舉行兩人以上的聚會，「但我們可以抗議，所以不論假新聞媒體要怎麼形容造勢活動，我們都是在和平抗議」。

川普在威州回憶自己接受新冠治療的過程，「當總統的一個好處就是擁有別人沒有的醫生」，他表示剛染疫時「感覺不太好」，但後來為了「貿易協定」等工作必須出院。

在川普造勢前一天，密州單日新增病例創疫情以來的新高，16日增加2015宗病例，17日下午的造勢現場仍是大量民眾沒戴口罩，沒保持社交距離的狀態。

密西根州衛生廳指，該州16日新增病例達2015人，創疫情以來的單日新高，當天該州住院病例也創5月21日以來的紀錄，達1000多人，上月密西根州七日平均新冠死亡人數也持續增加；密西根州醫療保險委員會執行主任大衛森(Rob Davidson)16日曾要求川普取消造勢活動，「把精力放在科學有效的抗疫工作」。