白登版電郵門 FBI查是否俄國背後搞鬼

民主黨總統候選人白登16日在密西根州Southfield舉行造勢活動。(Getty Images)

美國 民主黨總統候選人白登兒子捲入「電郵門」醜聞，熟悉內情的人士說，聯邦調查局（FBI ）正調查俄羅斯 是否介入操弄散播假消息，對於熟悉內情人士指稱，FBI回應不予置評。

不願透露姓名的熟悉內情人士指出，這起事件正調查中，可能是俄羅斯左右選情的行動之一，而藉由前紐約市長、總統川普的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）的動作頻頻，凸顯他對白宮構成風險的程度。多年來，針對現任總統川普競選團隊是否與俄羅斯往來的聯邦調查陰影，一直籠罩著白宮。

美國廣播公司新聞網（NBC News）率先報導FBI將展開調查的消息。FBI發言人回應不予置評，並說FBI的慣例是對於調查向來不承認也不否認。

根據「紐約郵報」（New York Post）14日刊登的報導，他們從朱利安尼取得內存電郵的硬碟，而這些電郵紀錄是從去年置放在德拉瓦州某家電腦維修店，但從未取回的筆電裡發現的。

關於電子郵件如何浮現的揣測，隨即引發俄羅斯介入的質疑，尤其因美國官員已警告俄羅斯今年又再度介入大選。4年前俄羅斯藉由駭客與在社群媒體祕密進行宣傳力挺川普。

截至16日，電郵的真偽仍有待釐清，包括是否被駭或可能被編造，或者兩者都是。朱利安尼接受福斯新聞網（Fox News）訪問時表示，這些資料「如假包換」。