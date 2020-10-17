我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際首例！青島冷藏食品包裝檢測出新冠活病毒

紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

美右翼媒體稱 白登之子曾助中國政商與白登會面

中央社洛杉磯16日綜合外電報導
美國右翼媒體「布萊巴特新聞網」獨家報導，稱民主黨籍總統候選人白登之子杭特曾利用關係，安排中國商界及政治代表團赴白宮與時任副總統白登會面。圖為白登父子一起觀賞籃球比賽。(路透)
美國右翼媒體「布萊巴特新聞網」獨家報導，稱民主黨籍總統候選人白登之子杭特曾利用關係，安排中國商界及政治代表團赴白宮與時任副總統白登會面。圖為白登父子一起觀賞籃球比賽。(路透)

美國右翼媒體「布萊巴特新聞網」（Breitbart News）獨家報導，稱民主黨籍總統候選人白登之子杭特曾利用關係，安排中國商界及政治代表團赴白宮與時任副總統白登會面。

美國將於11月3日舉行總統大選，共和黨籍現任總統川普尋求連任，但在多項民調上落後白登（Joe Biden）。布萊巴特新聞網在2016年上屆總統大選中，凝聚許多川普的支持者。

布萊巴特新聞網近期從白登之子杭特（Hunter Biden）的生意合夥人處取得一些電郵，內容顯示杭特和同僚利用當時在美國政府的人脈，替潛在的外國客戶及投資人安排私下與白宮高層會面。

報導稱，這些從未曝光的電郵提及，一個由中國投資人及共產黨官員組成的代表團，成功與時任副總統白登在不留書面紀錄的情況下私下會面。

報導提到，杭特的生意合夥人於2011年的一封電郵中，談到要與所謂「中國公司」（China Inc.）發展關係，作為「與中國柔性外交的新一波推力」。這批電郵與紐約郵報（New York Post）近日揭露杭特與烏克蘭企業之間的電郵、與中國企業往來密切的資訊全無關聯。

布萊巴特新聞網引用的電郵是由庫尼（Bevan Cooney）提供，他曾與杭特及其生意夥伴阿契爾（Devon Archer）有商業往來。庫尼因為2016年參與一起債券投資詐欺，目前在獄中服刑。

這些生意夥伴利用杭特與白登的關係及接近白宮的管道開展業務。例如2011年11月5日，阿契爾的商界友人轉寄一封電郵，笑稱若能替一個中國商界高層及政府官員團體安排赴白宮會面，就有機會爭取到「潛在重要新客戶」。

報導指出，這個團體就是中國企業家俱樂部（CEC）和一個包括中國億萬富豪、中共死忠支持者及至少一名北京「受敬重外交官」組成的代表團；中國企業家俱樂部的名號聽似無害，但被稱為「中國的第2個外交部」。

名為哈紹吉（Mohamed A. Khashoggi）的仲介人在電郵裡，替中國企業家俱樂部向杭特及阿契爾牽線，表達希望參觀白宮並與高階官員會面。杭特與阿契爾顯然很快就實現了他們的期望。

當時美國政府檔案顯示，這個約有30名成員的中國代表團確實於2011年11月14日造訪白宮，享有高規格接待；但紀錄隱藏與副總統白登會面一事，這或許是這個代表團的最重要行程。

當時美國政府訪客紀錄並未提到這次會面，但中國企業家俱樂部核心創辦人之一程虹在一份文件中聲稱，她於2011年促成俱樂部代表團在華府與重要人物會面，她列舉的第一個人物就是白登。

白登競選陣營並未針對這篇報導有所回應。

編輯推薦

中國 白登 白宮

上一則

威脅國安？中國聯通遭美官方盯上

下一則

白登版電郵門 FBI查是否俄國背後搞鬼

延伸閱讀

名家觀點／川普逆轉勝的可能方程式

名家觀點／川普逆轉勝的可能方程式
直接封殺白登電郵門報導 推特執行長認錯

直接封殺白登電郵門報導 推特執行長認錯
封殺白登兒子醜聞 國會將傳喚臉書推特執行長

封殺白登兒子醜聞 國會將傳喚臉書推特執行長
罵白登「騙子」被封號 川普轟臉書推特：民主黨第三隻手臂

罵白登「騙子」被封號 川普轟臉書推特：民主黨第三隻手臂

熱門新聞

紐約時報編輯委員會(The Editorial Board)16日對川普總統上台以來的施政表現發表「判決」(THE VERDICT)。(圖／截取自紐約時報網站)

紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台

2020-10-17 22:50
現在距11月3日美國總統大選日只剩三周，民調數據顯示，民主黨候選人白登（左）一直領先現任總統川普。但分析師指出，從股市指標來看，川普還是有可能勝選。（美聯社）

白登贏定了？分析師：近百年靈驗指標站在川普這邊

2020-10-14 05:25
川普總統染疫後第一場戶外大型造勢競選，12日傍晚在中佛州大城奧蘭多市史丹福國際機場機棚舉行。(路透)

「紐約、加州下地獄」川普佛州拉票 1天發推51次

2020-10-12 21:16
NBC主持人賈斯禮(右)在15日與川普的里民大會上，對川普總統許多違背事實的發言，會及時反詰；她準備充分且咄咄逼問川普，讓習慣說謊的川普占不到便宜。(美聯社)

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

2020-10-16 22:27
紐約郵報爆料，指白登(左)在副總統任內，經兒子杭特(右)介紹認識烏克蘭天然氣公司Burisma高階主管，且對烏克蘭政府施壓；紐約郵報這篇報導，遭臉書以缺乏證據，限制分享。圖為白登父子一起觀賞籃球比賽。(路透)

紐郵爆白登與兒「電郵門」 臉書推特限制分享 川普開罵

2020-10-14 23:04

陸戰隊一等兵揚言槍殺華人 要中國為疫情「付出代價」

2020-10-09 19:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？
台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了
民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍

民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍
棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民