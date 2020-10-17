美右翼媒體稱 白登之子曾助中國政商與白登會面

美國右翼媒體「布萊巴特新聞網」獨家報導，稱民主黨籍總統候選人白登之子杭特曾利用關係，安排中國商界及政治代表團赴白宮與時任副總統白登會面。圖為白登父子一起觀賞籃球比賽。(路透)

美國右翼媒體「布萊巴特新聞網」（Breitbart News）獨家報導，稱民主黨籍總統候選人白登 之子杭特曾利用關係，安排中國 商界及政治代表團赴白宮 與時任副總統白登會面。

美國將於11月3日舉行總統大選，共和黨籍現任總統川普尋求連任，但在多項民調上落後白登（Joe Biden）。布萊巴特新聞網在2016年上屆總統大選中，凝聚許多川普的支持者。

布萊巴特新聞網近期從白登之子杭特（Hunter Biden）的生意合夥人處取得一些電郵，內容顯示杭特和同僚利用當時在美國政府的人脈，替潛在的外國客戶及投資人安排私下與白宮高層會面。

報導稱，這些從未曝光的電郵提及，一個由中國投資人及共產黨官員組成的代表團，成功與時任副總統白登在不留書面紀錄的情況下私下會面。

報導提到，杭特的生意合夥人於2011年的一封電郵中，談到要與所謂「中國公司」（China Inc.）發展關係，作為「與中國柔性外交的新一波推力」。這批電郵與紐約郵報（New York Post）近日揭露杭特與烏克蘭企業之間的電郵、與中國企業往來密切的資訊全無關聯。

布萊巴特新聞網引用的電郵是由庫尼（Bevan Cooney）提供，他曾與杭特及其生意夥伴阿契爾（Devon Archer）有商業往來。庫尼因為2016年參與一起債券投資詐欺，目前在獄中服刑。

這些生意夥伴利用杭特與白登的關係及接近白宮的管道開展業務。例如2011年11月5日，阿契爾的商界友人轉寄一封電郵，笑稱若能替一個中國商界高層及政府官員團體安排赴白宮會面，就有機會爭取到「潛在重要新客戶」。

報導指出，這個團體就是中國企業家俱樂部（CEC）和一個包括中國億萬富豪、中共死忠支持者及至少一名北京「受敬重外交官」組成的代表團；中國企業家俱樂部的名號聽似無害，但被稱為「中國的第2個外交部」。

名為哈紹吉（Mohamed A. Khashoggi）的仲介人在電郵裡，替中國企業家俱樂部向杭特及阿契爾牽線，表達希望參觀白宮並與高階官員會面。杭特與阿契爾顯然很快就實現了他們的期望。

當時美國政府檔案顯示，這個約有30名成員的中國代表團確實於2011年11月14日造訪白宮，享有高規格接待；但紀錄隱藏與副總統白登會面一事，這或許是這個代表團的最重要行程。

當時美國政府訪客紀錄並未提到這次會面，但中國企業家俱樂部核心創辦人之一程虹在一份文件中聲稱，她於2011年促成俱樂部代表團在華府與重要人物會面，她列舉的第一個人物就是白登。

白登競選陣營並未針對這篇報導有所回應。