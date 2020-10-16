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里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

中央社／洛杉磯16日綜合報導
美國民主黨總統候選人白登（右）參與里民大會的電視收視率，高過總統川普在同時段的類似活動。（Getty Images）
美國民主黨總統候選人白登（右）參與里民大會的電視收視率，高過總統川普在同時段的類似活動。（Getty Images）

根據尼爾森公司（Nielsen）16日公布的數字，美國民主黨總統候選人白登（Joe Biden）參與里民大會的電視收視率，高過總統川普在同時段的類似活動，兩人幾周後將在11月3日總統大選對決。

路透社報導，白登昨晚在迪士尼旗下美國廣播公司（ABC）播出的里民大會（Town hall）討論90分鐘期間，平均有1510萬人收看。康卡斯特公司（Comcast）旗下國家廣播公司（NBC）、微軟國家廣播公司（MSNBC）及CNBC有線頻道轉播川普的里民大會，吸引1350萬名觀眾。

而在川普和白登同時打對台的一小時中，白登平均有1430萬收視人口，高於川普的1350萬人。

川普本月初確診感染新型冠狀病毒疾病（COVID-19）後，原定昨晚舉行的第二場總統辯論改為虛擬形式，但川普拒絕參加，總統辯論委員會因而取消第2場辯論，白登和川普各自在黃金時段舉行里民大會隔空對決。

白登在ABC轉播的里民大會上抨擊川普處理疫情不力；川普在NBC轉播的活動上為他的政府因應疫情及個人作為辯護。

由於ABC是早就預定轉播白登的活動，NBC是後來臨時要轉播川普同時段的里民大會，使得選民被迫二擇一而招致批評。川普時常誇稱他的電視觀眾很多。

尼爾森的數字反映觀看電視的人數，沒有包含透過數位平台串流收看的觀眾，而這部分收視群日益增加。

總共的觀眾有2760萬人，遠低於川普和白登首場辯論收視率，16家電視網轉播兩人9月29日同台辯論吸引7310萬人收看。

川普和白登接下來預定22日晚上在田納西州納希維爾（Nashville）舉行最後一場辯論會。

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