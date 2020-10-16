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里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

記者胡玉立／綜合報導
NBC主持人賈斯禮(右)在15日與川普的里民大會上，對川普總統許多違背事實的發言，會及時反詰；她準備充分且咄咄逼問川普，讓習慣說謊的川普占不到便宜。(美聯社)
NBC主持人賈斯禮(右)在15日與川普的里民大會上，對川普總統許多違背事實的發言，會及時反詰；她準備充分且咄咄逼問川普，讓習慣說謊的川普占不到便宜。(美聯社)

美國國家廣播公司(NBC)「今日秀」(Today)知名節目主持人‧莎瓦娜‧賈斯禮(Savannah Guthrie)15日將一場被許多觀察家擔心會淪為川普總統個人宣傳秀的里民大會，翻轉成咄咄逼人的精采質詢時段，讓習於信口開河的川普，幾乎難以招架。

在這場為期一小時的里民大會，賈斯禮在現場觀眾提問前先和川普一對一訪談；她先提醒觀眾，因為川普確診新冠肺炎，總統辯論會改成虛擬、川普不願參加，才有今天的里民大會。

她的發問準備充足且綿綿不絕，遇到川普無的放矢的說法，會適時反詰。

來源：CNBC Television YouTube

針對川普在白宮提名艾咪·巴瑞特(Amy Coney Barrett)為大法官活動，導致許多與會者感染新冠狀病毒一事，賈斯禮詰問川普：「在疫情大流行的此刻，就我們已知的訊息，您是否應該有更好的了解？白宮難道不該舉辦這樣的活動嗎？」

川普答說，白宮進行很多測試，他覺得戴口罩很好(但該活動中他並未戴口罩)，但很多戴口罩的人還是會染疫。

川普說：「嘿，我是總統，我得見人。」夏斯禮當場回道：「你戴口罩仍然可見人，對吧？」

夏斯禮的發問，主要是讓川普自己提出解釋，並真正回答問題，而且說的都得是真話才行。她的問題包括：你在確診前兩天，參加了在克利夫蘭舉行的首場總統辯論會，當天有做病毒檢測嗎？你多久檢測一次？你是責怪退伍軍人家屬把病毒傳給你嗎？為何等了兩天才譴責白人至上主義？

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此外，針對川普上推特轉推右翼陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)陰謀論等貼文，賈斯禮直言：「我不明白。你是總統，不是可以隨便轉發任何東西的瘋狂大叔。」

她先提醒川普，「匿名者Q」的危險陰謀論正在網路蔓延，他們將川普視為救世主、說民主黨人乃戀童癖。夏斯禮問川普：「你能否在此明確表示這是完全不正確的說法，並完全拒絕『匿名者Q』？」結果川普只肯回答：「我對『匿名者Q』一無所知。」夏斯禮隨即表示：「我剛才已經告訴你了。」

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賈斯禮也趁觀眾詢問川普稅收，舉紐約時報相關報導追問。川普告訴她，他欠下的4億元債務和他擁有的所有資產相比，其實不算太多，但他再次拒絕公開他的納稅申報表。夏斯禮當場建議： 「你今晚可以發布自己的納稅單澄清。」

會後，保守派大批賈斯禮，民主黨人則叫好；新聞評論網站VOX指出，賈斯禮向川普發問時緊追不捨，並非因為她過於激進，而是她非常好問。有時我們會忘記，川普不願回答的問題，其實是很簡單的問題，賈斯禮讓我們記起了這一點。

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