「冷戰紀念日」川普與波洛西 整整一年沒說話了

「話不投機半句多」，川普總統和國會眾院議長波洛西已整整一年沒有說話了；圖為2月5日川普發表國情咨文前，與波洛西四目相對。(歐新社)

眾院 議長波洛西(Nancy Pelosi)上次與川普 總統說話的那一天，到16日恰好滿一年；這個「周年紀念日」凸顯華府兩位最有權勢者彼此不和與功能失調，臻至歷史性水平。

民主黨2018年贏得眾院多數席位以來，波洛西和川普幾乎每次交鋒都彰顯出他們有多麼不能忍受對方、立場有多分歧，無法指望他們能像過往的總統及反對黨議長那樣達成任何立法協議。

去年10月16日，兩人最後一次廣泛對話是在白宮的一場會議，堪稱以「災難」告終，川普罵波洛西是「三流政客」，波洛西則告訴記者「我們必須為他的健康祈禱」，兩人關係日益惡化。

波洛西可以和財政部長米努勤(Steven Mnuchin)等白宮中介者就兩黨立法談判，但議員表示，總統與議長之間如此公開的個人敵意，是川普時代黨派分野的象徵。

民主黨明尼蘇達州國會眾議員菲利普(Dean Phillips)說：「政治愈變成一種粗暴的運動而非公共服務，我們面臨的麻煩就愈多，而我們現在正目睹這種情況。」

波洛西表示，很難與川普這樣無法預測的人談判。僅在過去十天，川普對新冠病毒疫情紓困 案的立場，至少改了三次，甚至和國會共和黨人立場分歧。

波洛西曾告訴CNN：「我不和總統講話；我和他的代表講話。」她也對MSNBC說：「坦白說，我與總統往來的經驗一直沒達到應有的程度。他會說某事，但某事並未真正發生。為節省時間，我們和他派來的人談。」

川普這廂則是防衛性地選擇不直接與波洛西或參院少數黨領袖舒默(Charles Schumer)談話，而是讓下屬來研議他的立法優先事項細節。

不同政黨的總統和國會領袖公開衝突或由助手及內閣官員敲定具體立法細節，並不罕見；但通常至少會禮節性說話，有時甚至可以在政治舞台之外親切互動。

波洛西上次擔任議長時，與前共和黨總統小布希(George W. Bush)合作，解決過2008年金融危機期間金融業紓困等問題。

兩黨問題解決核心小組(Problem Solvers Caucus)共同主席、國會眾議員里德(Tom Reed)指出，高層領導直接合作，而非只依賴中間者，相當重要；「特別是領導者理當有能力消除政治分歧，意識到有工作要完成。我們的角色應該要面對面進行第一手溝通，彼此交談、了解、信任及尊重。」