川普再赴佛州造勢 又批「瞌睡喬」怪中國給世衛太少錢

川普總統16日再赴佛州，持續選前「馬拉松式」的選舉造勢活動。他誇自己表現「有活力」，並批評「瞌睡喬」讓觀眾想睡覺。(Getty Images)

川普 總統16日再赴佛州，持續選前「馬拉松式」的選舉造勢活動，他在演講中批評白登 (Joe Biden)昨晚在里民大會表現「非常糟糕」，不如「小孩子會回答問題」；川普表示，他當選後會向長照中心的民眾普及免費新冠疫苗，「因為這(疫情)不是他們的錯」，稱是中國把「瘟疫」(plague)送到美國 來，他還表示對比美中人口數量和每年向世界衛生組織資助的金額，美國資助太多，「太不公平所以(美國)要撤出」。

誇自己表現有活力 再批「瞌睡喬」不怎樣

這是川普本周第二次在佛州造勢，他本周一染疫治癒後也選擇佛州作為首站造勢地點，16日現場仍有大量民眾沒戴口罩，並沒保持社交距離；川普在演講中誇讚自己昨晚在里民大會上的表現「有活力」，並批評「瞌睡喬」讓觀眾想睡覺，他表示自己觀看了白登的里民大會，「我就是想看他表現怎樣，真是不怎麼樣」。

引紐郵批「最腐敗家庭」 指媒體不問白登

川普稱白登是「世上最腐敗的家庭」，他提及「紐約郵報」關於白登父子的報導，稱他們與中國富商勾結，然後指著現場媒體說「但你們(昨晚)在里民大會上完全沒有問他關於這方面的問題」，引得現場民眾大喊「把他關起來！」(Lock him up！)

川普表示，自己不僅要戰勝白登，「更要贏得媒體，贏得大科技公司」，他稱媒體在過去三年多裡把美國變得愈來愈危險，「求神幫助美國吧，因為如果白登贏了，美國再也不一樣了」，他指民主黨在過去十幾年都在讓外國變強大，讓外國經濟繁榮，「但我們要讓美國重新強大」。

批中每年給世衛3900萬「美國為何要給5億」

川普也在演講中提及美國撤出世界衛生組織(WHO)一事，表示中國14億人，每年只給WHO 3900萬元，「我們憑什麼每年要給將近5億元？」，他表示，這非常不公平，「如果說中國是一個發展中國家所以可以得到這麼多利益，那我們美國也是一個發展中國家」，川普說美國一直以來在各方面都比中國做得好太多，「直到他們把瘟疫(plague)送到我們國家，不知道中國到底在做什麼」。

要讓長照中心民眾 都能免費接種新冠疫苗

川普表示自己若順利連任，將會繼續為新冠疫苗努力，未來讓美國長照中心的民眾都能免費接種疫苗，「因為這(疫情)不是美國民眾的錯」。

形容大選「川普繁榮 白登蕭條」強力催票

川普將大選形容為「川普繁榮，白登蕭條」(Trump Prosperity and Biden Depression)，表示若非歐巴馬和白登的糟糕表現，「我也不會在2016年當選」，今年的大選是歷史上最重要的一屆，但後來他又說這是「最軟弱(weakest)的一場總統大選」，指白登會摧毀美國的社會安全系統，讓大量難民湧入美國，損失教師和學校利益。

川普在演講末尾呼籲佛州民眾積極投票，佛州部分地區的提早投票(early voting)於下周一(19日)開始，「但一定要確定你的選票算數」；他結束傍晚在佛州的造勢後，還將趕往喬州的競選活動。