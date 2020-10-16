我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

跨國民調：台灣人 亞太地區最大「川粉」

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統選舉引發全球關注，跨國民調機構「輿觀」（YouGov）15日發布的亞太8國調查結果顯示，台灣人是亞太地區的最大「川粉」，42%台灣民眾支持美國總統川普(左)，30%挺民主黨總統候選人白登(右)。美聯社
美國總統選舉引發全球關注，跨國民調機構「輿觀」（YouGov）15日發布的亞太8國調查結果顯示，台灣人是亞太地區的最大「川粉」，42%台灣民眾支持美國總統川普(左)，30%挺民主黨總統候選人白登(右)。美聯社

美國總統選舉引發全球關注，跨國民調機構「輿觀」（YouGov）15日發布的亞太8國調查結果顯示，台灣人是亞太地區的最大「川粉」，42%台灣民眾支持美國總統川普，30%挺民主黨總統候選人白登，台灣也是這次調查對象中唯一川普支持度超過白登之處。

台灣受訪者認為，川普擔任美國總統對台灣的影響是利大於弊（45%對33%）；台灣受訪者認為若白登執政，則情況發生變化，26%認為有利，28%認為不利。

但問到這兩位總統候選人執政對個人的影響，僅27%的台灣受訪者認為川普執政帶來好處，29%認為反而更差。

輿觀日前公布對歐洲的調查，英國、法國、德國、西班牙、義大利和瑞典民眾都希望白登勝選，輿觀這次調查亞太地區8個國家和區域的民眾偏好。

根據調查結果，白登在新加坡、印尼、馬來西亞和澳洲均有6成以上的支持度；在新加坡、印尼和馬來西亞，川普只有9%到12%的支持度，馬來西亞民眾對川普的支持度最低。

相較前述一面倒，川普和白登差距最小的情況出現在香港，白登獲得42%支持，川普36%，兩人相差6個百分點。

問到誰會贏得這場選舉，川普的看好度在每個地區皆有成長，但也僅香港出現翻轉，看好川普連任大於白登勝選（47%對45%）。

➤➤➤點我看「輿觀」全文報導

在多數地區，對川普擔任美國總統的形容，負面大於正面，幾乎過半數的民眾認為川普「可憐」（poor）或「可怕」（terrible）；

川普執政在菲律賓、香港和台灣獲得較多的正面評價，均為兩成左右，同時也有更多的民眾不認同川普執政。

民調結果顯示，19%的台灣民眾認為川普做得不錯，40%認為普通，10%不知道，30%認為可怕；20%的香港民眾肯定川普施政，26%認為普通，6%不知道，48%評價為可怕。

問到白登當選的假設情況，亞太地區受訪者在此題回答不知道的比率在21%到42%之間，多數地區受訪者仍給予正面評價大於負面，只有台灣和香港例外。

根據調查結果，14%台灣民眾認為若白登執政可以做得不錯，42%認為一般，31%不知道，13%給出負面評價。

被問到川普對整個世界帶來的影響，友川的台灣和其他地區一樣，負面評價多於正面。

這次跨國比較的調查結果，訪問了1033位台灣人，1032位香港人，澳洲、新加坡、馬來西亞和菲律賓受訪者超過1000人，印尼和泰國超過2000人受訪，民調執行期間為上月24日至本月5日。

跨國民調機構「輿觀」（YouGov）15日發布的亞太8國調查結果顯示，台灣人是亞...
跨國民調機構「輿觀」（YouGov）15日發布的亞太8國調查結果顯示，台灣人是亞太地區的最大「川粉」。取自YouGov網站。

編輯推薦

川普 台灣 白登

上一則

里民大會隔空交火 白登：將癒合分裂傷口 川普：美經濟盛況空前

下一則

川普再赴佛州造勢 又批「瞌睡喬」怪中國給世衛太少錢

延伸閱讀

紐約時報：美國人民要用選票終結川普帶來的國家危機

紐約時報：美國人民要用選票終結川普帶來的國家危機
富比士雜誌：川普負債至少十億

富比士雜誌：川普負債至少十億
影／里民大會當面稱川普帥 佛州婦人說要投白登

影／里民大會當面稱川普帥 佛州婦人說要投白登
搞笑網站橋段 川普信以為真

搞笑網站橋段 川普信以為真

熱門新聞

陸戰隊一等兵揚言槍殺華人 要中國為疫情「付出代價」

2020-10-09 19:09
川普總統染疫後第一場戶外大型造勢競選，12日傍晚在中佛州大城奧蘭多市史丹福國際機場機棚舉行。(路透)

「紐約、加州下地獄」川普佛州拉票 1天發推51次

2020-10-12 21:16
現在距11月3日美國總統大選日只剩三周，民調數據顯示，民主黨候選人白登（左）一直領先現任總統川普。但分析師指出，從股市指標來看，川普還是有可能勝選。（美聯社）

白登贏定了？分析師：近百年靈驗指標站在川普這邊

2020-10-14 05:25
紐約時報編輯委員會(The Editorial Board)16日對川普總統上台以來的施政表現發表「判決」(THE VERDICT)。(圖／截取自紐約時報網站)

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

2020-10-16 22:00
川普總統訂於周六在白宮出席一場公開活動，圖為他在第一場總統候選人辯論會當天攜夫人梅蘭妮亞走過白宮南草坪，並揮手向民眾致意。(Getty Images)

川普急造勢 今邀2000人到白宮…踩兩條紅線 挨批太魯莽

2020-10-10 02:30
紐約郵報爆料，指白登(左)在副總統任內，經兒子杭特(右)介紹認識烏克蘭天然氣公司Burisma高階主管，且對烏克蘭政府施壓；紐約郵報這篇報導，遭臉書以缺乏證據，限制分享。圖為白登父子一起觀賞籃球比賽。(路透)

紐郵爆白登與兒「電郵門」 臉書推特限制分享 川普開罵

2020-10-14 23:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺
紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天

紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天