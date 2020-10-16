跨國民調：台灣人 亞太地區最大「川粉」

美國總統選舉引發全球關注，跨國民調機構「輿觀」（YouGov）15日發布的亞太8國調查結果顯示，台灣人是亞太地區的最大「川粉」，42%台灣民眾支持美國總統川普(左)，30%挺民主黨總統候選人白登(右)。美聯社

美國總統選舉引發全球關注，跨國民調機構「輿觀」（YouGov）15日發布的亞太8國調查結果顯示，台灣 人是亞太地區的最大「川粉」，42%台灣民眾支持美國總統川普 ，30%挺民主黨總統候選人白登 ，台灣也是這次調查對象中唯一川普支持度超過白登之處。

台灣受訪者認為，川普擔任美國總統對台灣的影響是利大於弊（45%對33%）；台灣受訪者認為若白登執政，則情況發生變化，26%認為有利，28%認為不利。

但問到這兩位總統候選人執政對個人的影響，僅27%的台灣受訪者認為川普執政帶來好處，29%認為反而更差。

輿觀日前公布對歐洲的調查，英國、法國、德國、西班牙、義大利和瑞典民眾都希望白登勝選，輿觀這次調查亞太地區8個國家和區域的民眾偏好。

根據調查結果，白登在新加坡、印尼、馬來西亞和澳洲均有6成以上的支持度；在新加坡、印尼和馬來西亞，川普只有9%到12%的支持度，馬來西亞民眾對川普的支持度最低。

相較前述一面倒，川普和白登差距最小的情況出現在香港，白登獲得42%支持，川普36%，兩人相差6個百分點。

問到誰會贏得這場選舉，川普的看好度在每個地區皆有成長，但也僅香港出現翻轉，看好川普連任大於白登勝選（47%對45%）。

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在多數地區，對川普擔任美國總統的形容，負面大於正面，幾乎過半數的民眾認為川普「可憐」（poor）或「可怕」（terrible）；

川普執政在菲律賓、香港和台灣獲得較多的正面評價，均為兩成左右，同時也有更多的民眾不認同川普執政。

民調結果顯示，19%的台灣民眾認為川普做得不錯，40%認為普通，10%不知道，30%認為可怕；20%的香港民眾肯定川普施政，26%認為普通，6%不知道，48%評價為可怕。

問到白登當選的假設情況，亞太地區受訪者在此題回答不知道的比率在21%到42%之間，多數地區受訪者仍給予正面評價大於負面，只有台灣和香港例外。

根據調查結果，14%台灣民眾認為若白登執政可以做得不錯，42%認為一般，31%不知道，13%給出負面評價。

被問到川普對整個世界帶來的影響，友川的台灣和其他地區一樣，負面評價多於正面。

這次跨國比較的調查結果，訪問了1033位台灣人，1032位香港人，澳洲、新加坡、馬來西亞和菲律賓受訪者超過1000人，印尼和泰國超過2000人受訪，民調執行期間為上月24日至本月5日。