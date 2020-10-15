逾百演員抗議 NBC轉播川普 與ABC轉播白登打對台

NBC負責轉播川普總統在邁阿密的里民大會。(路透)

逾100名演員和製作人15日致信呼籲國家廣播公司(NBC)，勿在當晚8時轉播川普 總統在邁阿密的里民大會，因為美國 廣播公司(ABC)已宣布同時段將轉播民主黨總統候選人白登 在費城的里民大會；不過NBC仍堅持照常轉播，此舉引發演藝界知名人士抗議，NBC新聞網不少新聞人也沮喪不解。

民主黨高層、資深媒體人，以及NBC和MSNBC內部記者很訝異NBC的決定，這將使美國人無法收看兩名總統候選人的里民大會直播。

許多NBC熱門影集的演員和製作人，包括知名主持人瑞秋．麥杜(Rachel Maddow)和女星曼蒂摩爾(Mandy Moore)、艾米舒默(Amy Schumer)等百餘人，抨擊NBC決定在15日8時直播川普里民大會，跟白登在ABC的轉播打對台。

儘管好萊塢影星抗議連連，NBC仍不為所動；NBC新聞主播康德(Cesar Conde)表示，NBC新聞網面對同時舉行川普和白登里民大會的批評感到挫折，他稱此決定是基於公平性，而非商業考量。

康德解釋：「我們在本月5日8時直播前副總統白登的里民大會，若我們將川普總統的里民大會改到晚一點的時段，我們便違反承諾，無法在相同論壇上為同一批觀眾轉播選舉。」

康德也說，美國人之後也可在數位新聞台、YouTube和Peacock等串流平台收看川普的里民大會。

NBC表示，他們曾聯繫ABC，詢問對方能否更改白登轉播時間但遭回絕；ABC上周已安排好白登里民大會轉播，NBC則是14日宣布消息。

逾百名影星和製作人的連署信指出，NBC讓川普為所欲為，削弱辯論委員會，還害大眾無法好好收看總統候選人直播；該信強調：「我們認為，這種漠視美國民主的規定已使我們國家陷入危險的情況。」

NBC新聞網人員對此事普遍保持低調，不過MSNBC瑞秋．麥杜14日訪問民主黨副總統候選人賀錦麗，訊問她得知川普和白登里民大會同時轉播時是否「跟大家一樣生氣」；賀錦麗回應：「我不會碰這個話題。」

紐約時報報導，NBC新聞網許多主播和製作人私下表示不解，有些人感到沮喪。